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29 Eylül 2017 Cuma 07:03

ABD'den Libya'da Deaş'a Yönelik Hava Saldırısı

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'nın Sirte kentinin 160 kilometre güneydoğusunda terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini ve birçok militanın öldürüldüğünü açıkladı.

ABD'den Libya'da Deaş'a Yönelik Hava Saldırısı
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SİRTE KENTİNİN 160 KİLOMETRE GÜNEYDOĞUSUNDA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ'A YÖNELİK HAVA SALDIRISI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ VE ÇOK SAYIDA MİLİTANIN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DUYURULDU

ABD Afrika Komutanlığı (AFRICOM), Libya'nın Sirte kentinin 160 kilometre güneydoğusunda terör örgütü DEAŞ'a ait hedeflere hava saldırısı düzenlendiğini ve birçok militanın öldürüldüğünü açıkladı.

AFRICOM tarafından yapılan yazılı açıklamada, saldırının salı günü yerel saatle 14.50'de düzenlendiği belirtildi ancak öldürülen DEAŞ militanları ile ilgili net bir sayı verilmedi.

Açıklamada ayrıca, hava saldırısının Libya'nın Sirte kentinin 160 kilometre güneydoğusunda gerçekleştirildiği bilgisi paylaşıldı.

ABD geçen hafta da aynı bölgede bir DEAŞ kampına saldırı düzenlediğini ve 17 militanın öldürüldüğünü açıklamıştı.

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