Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:35

ABD'den Kuzey Kore'ye Seyahat Yasağı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kuzey Kore'ye gitmek isteyen Amerikan vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini bildirdi.

ABD'den Kuzey Kore'ye Seyahat Yasağı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ NAUERT, KUZEY KORE'YE GİDECEK VATANDAŞLARA SEYAHAT YASAĞI GETİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Kuzey Kore'ye gitmek isteyen Amerikan vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Nauert, Kuzey Kore'de Amerikan vatandaşlarının tutuklanma ve uzun süreli alıkonma gibi risklere maruz kalabilecekleri gerekçesiyle bu kararın alındığını belirtti.

Açıklamada, "Uygulama hayata geçtiğinde ABD pasaportu ile Kuzey Kore'ye seyahat etmek mümkün olmayacak, bu ülkeye seyahat etmek isteyen kişilerin özel izin alması gerekecek." ifadesine yer verilirken, insani ve benzeri amaçlarla yapılan seyahatlerin yasak kapsamında olmayacağı da belirtildi.

Bakanlığın ilgili federal birimleri gelecek hafta uyaracağı ve yayınlandıktan 1 ay sonra uygulamanın hayata geçeceği kaydedildi.

Kuzey Kore'ye getirilen yasağın, coğrafi bölge tanımı yapılarak getirilen nadir seyahat yasaklarından biri olduğu bildirilirken, kararda Kuzey Kore'deki tutukluluk süresinin ardından hayatını kaybeden Otto Warmbier'in durumunun etkili olduğu belirtildi.

Virginia Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğrencisi Warmbier, geçen yıl turist olarak gittiği Kuzey Kore'de bir otelden "propaganda tabelası" çaldığı ve böylece "devlete karşı suç işlediği" gerekçesiyle tutuklanmıştı. Yargılama sonucunda 15 yıl ağır iş cezasına çarptırılan Warmbier, tutuklandıktan bir süre sonra beyin dokusunun ciddi hasar görmesi nedeniyle komaya girmiş ve yaklaşık bir yıl gözetim altında kalmıştı. Kuzey Kore'de 15 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest bırakılıp Ohio eyaletindeki evine getirilen genç, Cincinati Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası
Mısır Ordusunun, Sina'da "terör Gruplarına" Yönelik Düzenlediği Operasyonlarda 30 Militan Öldürüldü Mısır Ordusunun, Sina'da "terör Gruplarına"...
Filistin Halkından Ucm'ye Şikayet Dosyası Filistin Halkından Ucm'ye Şikayet Dosyası
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İstifa Etmesi Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İstifa Etmesi
Batı Şeria'da Bıçaklı Saldırı… 3 Yahudi Yerleşimci Öldü Batı Şeria'da Bıçaklı Saldırı… 3 Yahudi Yerleşimci...
Filistin Yönetimi İsrail'le İlişkileri Askıya Aldı Filistin Yönetimi İsrail'le İlişkileri Askıya...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın istifasını kabul ettiği ve onu yerine...

Haberi Oku