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ABD'den krizle ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.

ABD'den krizle ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.

07 Ağustos 2018 Salı 23:39
ABD'den krizle ilgili açıklama

ABD'den krizle ilgili açıklama

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert basına yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD’li mevkidaşı Mike Pompeo arasında gerçekleşen telefon görüşmesini değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert bugün yaptığı basın toplantısında, Türkiye ve ABD arasında yaşanan Rahip Brunson krizi hakkındaki soruları cevapladı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü belirten Nauert, yarın gerçekleşecek görüşmede Türkiye adına kimlerin katılacağını açıklayamayacağını söyledi.

Türkiye'ye yaptırım uygulama kararı ve Brunson meselesindeki ilerlemeler hakkında gelen soruya ise Nauert, ABD'nin Rahip Brunson'u ABD'de görmek istediğini belirterek, “Öyle görünüyor ki henüz öyle bir ilerleme yaşanamadı” ifadelerini kullandı.

Pompeo ile Çavuşoğlu arasındaki görüşmenin olumlu bir gelişme olarak görülebileceğini belirten Nauert, “Dışişleri Bakanının dün gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kesinlikle iyi bir adım” şeklinde konuştu.

Popmeo'nun daha önce konu hakkında, “Brunson meselesine iyimser bakıyoruz” açıklamalarını değerlendirmesi istendiğinde Nauert, “Konu üzerinde çok çalışıyoruz, bu mesele hükümetin her seviyesi için çok ciddi bir mesele olarak değerlendiriliyor” ifadelerini kullandı.

İki ülke arasındaki son yaşananları değerlendirmesi istendiğinde sözcü, “Telefon görüşmesi gerçekleştirilmesi kesinlikle iyiye işaret” dedi.

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