Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Aralık 2016 Perşembe 12:05

ABD'den Japonya'ya Okınawa Üssünden Arazi Devri

ABD, Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri üssünden 40 bin dönümlük alanı Tokyo hükümetine törenle devretti.

ABD'den Japonya'ya Okınawa Üssünden Arazi Devri
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ABD, 40 BİN DÖNÜMLÜK ALANI TOKYO HÜKÜMETİNE DEVRETTİ     

ABD, Japonya'nın Okinawa eyaletindeki askeri üssünden 40 bin dönümlük alanı Tokyo hükümetine törenle devretti.

Kyodo haber ajansına göre, Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga ve ABD'nin Tokyo Büyükelçisi Caroline Kennedy'nin katılımıyla Okinawa'nın Nago kentinde düzenlenen törende, 1972'den bu yana ABD'den Tokyo hükümetine en büyük arazi devri yapıldı.

Törene, ABD'nin Japonya'daki askeri varlığına karşıtlığıyla bilinen Okinawa Valisi Takeşi Onaga katılmadı.

Okinawa'da ABD'ye ait 32 üs bulunuyor. Askeri üsler, adanın yüzölçümünün yüzde 25'ini kaplıyor. ABD'nin Japonya'da görevli 50 bin askerinden 18 bin 600'ü Okinawa'da bulunuyor ve bölge sakinlerinin çoğu, "suç oranının, gürültü kirliliğinin ve kaza riskinin arttığı" gerekçesiyle üssün adadan tamamen taşınmasını istiyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Arazi DevriOkınawaABD
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bm'nin Yardım Tırları, Suriye'ye Geçiş Yaptı Bm'nin Yardım Tırları, Suriye'ye Geçiş Yaptı
Brezilyalı Firmalara 3,5 Milyar Dolar Rüşvet Cezası Brezilyalı Firmalara 3,5 Milyar Dolar Rüşvet Cezası
Tokyo Havalimanında Akıllı Telefonlar İçin Tuvalet Kağıdı Tokyo Havalimanında Akıllı Telefonlar İçin Tuvalet...
Rus Büyükelçi Karlov'un Cenaze Töreni Rus Büyükelçi Karlov'un Cenaze Töreni
Çin'de Kuş Gribi Çin'de Kuş Gribi
Brezilya'da Hapishanede İsyan Brezilya'da Hapishanede İsyan
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Bm'nin Yardım Tırları, Suriye'ye Geçiş Yaptı
Birleşmiş Milletlerin (BM) gönderdiği yardım malzemelerini taşıyan 15 tır, Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki...

Haberi Oku