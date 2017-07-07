ABD'den İsrail'e 'yeni Yerleşim Yerleri' Tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail'in son aldığı yeni yerleşim inşası kararını doğru bulmadıkları belirterek, "Bu yeni yerleşim yerleri inşası aktivitesi, barışın önünde bir engel olabilir; biz bunu bir öncelik olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ NAUERT:- "BU YENİ YERLEŞİM YERLERİ İNŞASI AKTİVİTESİ, BARIŞIN ÖNÜNDE BİR ENGEL OLABİLİR; BİZ BUNU BİR ÖNCELİK OLARAK SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"BAŞKAN'IN (DONALD TRUMP) BU KONUDAKİ TAVRI ÇOK NET VE MESAJIMIZ DEĞİŞMEDİ. SINIRLANMAMIŞ ŞEKİLDE YERLEŞİM YERLERİNİN İNŞASININ DEVAM ETMESİ, BARIŞ SÜRECİNİN ÖNÜNE ÇIKMAKTADIR"

Washıngton, 7 Temmuz 17 : ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, İsrail'in son aldığı yeni yerleşim inşası kararını doğru bulmadıkları belirterek, "Bu yeni yerleşim yerleri inşası aktivitesi, barışın önünde bir engel olabilir; biz bunu bir öncelik olarak sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Sözcü Nauert, bakanlıktaki günlük basın brifinginde İsrail'in yeni yerleşim yeri inşa kararı, Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz ve Suriye'deki son gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı.

İsrail'in kararını doğru bulmadıklarını anlatan Nauert, "Başkan'ın (Donald Trump) bu konudaki tavrı çok net ve mesajımız değişmedi. Sınırlanmamış şekilde yerleşim yerlerinin inşasının devam etmesi, barış sürecinin yoluna çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığının bu konudaki pozisyonunu soran bir basın mensubuna Nauert, "Bu yeni yerleşim inşası aktivitesi, barışın önünde bir engel olabilir; biz bunu bir öncelik olarak sürdürmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Sözcü, ABD'nin İsrail-Filistin sorununda nihai anlamda barış istediğine dikkati çekerek, bunun ülkesi tarafından derinlemesine ilgilenilen bir konu olduğunu dile getirdi.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi İnşaat ve Planlama Komitesinin, üç Yahudi yerleşim biriminde 800 yeni konutun inşasını onayladığı bildirilmişti.

KATAR İLE BAZI ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ KRİZ

Ayrıca Nauert, ABD'nin Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında devam eden krize bir çözüm bulunması noktasında çaba göstermeye devam ettiğini aktardı.

"Katar ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkeler arasında devam eden durumdan dolayı oldukça endişeliyiz." diyen Dışişleri Sözcüsü, krizin içinden çıkılması güç bir noktaya gelmesinden dolayı da endişeli olduklarını belirtti.

Krizin haftalar hatta aylar sürebileceğini vurgulayan Nauert, ilgili tüm ülkelerle temas halinde kalmayı sürdüreceklerini ifade etti.

SURİYE'DE ABD-RUSYA İŞ BİRLİĞİ

Nauert, bir soru üzerine Suriye'de Rusya ile iş birliği yapmanın hala mümkün olduğunu ve iki ülkenin temel konularda anlaşmaları ile "terörle mücadele" ekseninde iş birliği yapabileceklerini söyledi.

Sözcü Nauert, "Suriye'deki işlerin nasıl gelişeceğiyle ilgili olarak Ruslarla konuşmaya devam ediyoruz. Bu konudaki ana politikamız değişmedi; ABD, Suriye'de istikrarı sağlayabilecek ortak mekanizmaların Ruslarla kurulması ihtimalini araştırıyor." diye konuştu.

Rusya'nın bu noktada özel bir sorumluluğu olduğuna inandıklarına da değinen Nauert, Moskova'nın BeşşarEsed rejimi üzerindeki etkisini daha fazla göstermesi gerektiğini kaydetti.

İki ülkenin anlaşabilmesi durumunda Suriye'de istikrar olasılığının artacağına inandıklarını bildiren Nauert, uçuşa yasak bölge ile ilgili sorulara ise net yanıtlar vermekten kaçındı.

ABD Dışişleri Bakanı RexTillerson dün yaptığı yazılı açıklamada, Suriye'de siyasi bir çözüme ulaşılması için tarafları beraber çalışmaya davet ederek, "Rusya, bu çabalara destek verme noktasında özel bir sorumluluğa sahiptir." değerlendirmesinde bulunmuştu.