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ABD'den İsrail'e “Kızıldeniz-Ölü Deniz Projesini Uygulama“ Baskısı!

ABD'nin, İsrail'e Ürdün ile imzaladığı Kızıldeniz-Ölü Deniz (Lut Gölü) projesini hayata geçirmesi için baskı yaptığı ileri sürüldü. 

ABD'den İsrail'e “Kızıldeniz-Ölü Deniz Projesini Uygulama“ Baskısı!

ABD'nin, İsrail'e Ürdün ile imzaladığı Kızıldeniz-Ölü Deniz (Lut Gölü) projesini hayata geçirmesi için baskı yaptığı ileri sürüldü. 

28 Temmuz 2018 Cumartesi 10:25
ABD'den İsrail'e “Kızıldeniz-Ölü Deniz Projesini Uygulama“ Baskısı!

ABD'nin, İsrail'e Ürdün ile imzaladığı Kızıldeniz-Ölü Deniz (Lut Gölü) projesini hayata geçirmesi için baskı yaptığı ileri sürüldü. 
İsrail'in "Kanal 10" televizyonunun haberine göre İsrail, Ürdün'e alternatif bir hat olarak, topraklarından geçecek Akdeniz-Ölü Deniz projesini sundu ancak Amman tarafından bu proje kabul edilmedi.
Amman'ın bunun üzerine Beyaz Saray'la iletişime geçerek, konuyla ilgili endişelerini ilettiği ve duruma müdahale etmesini istediği aktarıldı.
Alternatif projenin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen haziran ayında Amman'a yaptığı ziyaretinde de gündeme geldiği ancak, Ürdün Kralı 2. Abdullah tarafından reddedildiği aktarıldı.
Haberde ayrıca Ürdün Kralı'nın Netanyahu'ya söz konusu projeden çekilmek isterlerse, kendilerinin projeye tek başlarına devam edeceğini ilettiği ifade edildi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner, Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın İsrailli yetkililerle bu meseleyi ele aldığı belirtilen haberde, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü'nün İsrail'e Washington'un söz konusu projeyi (Kızıldeniz-Ölü Deniz) desteklediğini ilettiği kaydedildi.
Haberde, ABD'nin İsrail'den anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getirmesini ya da iki taraf için de uygun bir alternatif bulmasını istediği kaydedildi. Ayrıca ABD'nin projede kilit bir ortak olması ve aynı zamanda 100 milyon dolarlık bir finansman sağlayacağı için bu tür baskıda bulunduğu ifade edildi.
İsrail'in Amman Büyükelçiliği kompleksindeki binalardan birinde Temmuz 2017'de meydana gelen olayda 2 Ürdünlünün yaşamını yitirmesi üzerine Ürdün, İsrail'in Amman Büyükelçiliğini kapatmıştı. 
İsrail, Büyükelçiliğinin yeniden açılması konusunda baskı yapmak için Filistin, Ürdün ve İsrail arasında 2013'te imzalanan Kızıldeniz-Ölü Deniz (Lut Gölü) projesini askıya almıştı. 
İsrail ile Ürdün arasındaki büyükelçilik krizi sona ermesine rağmen Tel Aviv projeyi askıya alma kararından henüz vazgeçmedi.
 

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Son Güncelleme: 28.07.2018 14:03
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