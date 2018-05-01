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ABD'den İran’a suçlamalar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in ele geçirdiği belgelerin İran'ın nükleer program konusunda

ABD'den İran’a suçlamalar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in ele geçirdiği belgelerin İran'ın nükleer program konusunda

01 Mayıs 2018 Salı 06:29
ABD'den İran’a suçlamalar

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail'in ele geçirdiği belgelerin İran'ın nükleer program konusunda "doğruları söylemediğine dair bir şüphe bırakmadığını" söyledi.
Pompeo, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail istihbaratının İran'ın nükleer silah üretmek için gizli bir program üzerinde çalıştığına dair delillere ulaştığına dair iddiaları sonrasında konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Bakan Pompeo, "Yıllardır İran rejimi, nükleer programının barışçıl olduğu konusunda ısrar etti. İsrail tarafından İran'dan ele geçirilen belgeler, İran rejiminin doğruları söylemediğine dair bir şüphe bırakmadığını gösterdi." ifadelerini kullandı.
İran'la ilgili söz konusu belgelerin bir bölümünü kendisinin de incelediğini belirten Pompeo, ilgili kurumların on binlerce sayfayı Farsçadan İngilizceye çevirerek analiz ettiği bilgisini verdi. Pompeo, bu çalışmaların devam edeceğine dikkati çekerek, belgelerin gerçek olduğunu savundu.

POMPEO ŞUNLARI KAYDETTİ:
"Belgeler İran'ın nükleer silah programını yıllardır devam ettirdiğini gösteriyor. İran, nükleer silah ve füze sistemlerini geliştirmeye devam etti. İran çok büyük atomsal arşivi dünyadan ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansından (IAEA) bugüne kadar gizledi. İran'la yapılan anlaşmadaki açıklardan biri de İran'ın nükleer programına dair askeri aktivitelerini temizlemek vardı. İran'ın nükleer çalışmalarını kabul etmek ve dosyaları IAEA'ya vermesi için yıllardır çok defa imkanı oldu. Onlar ise ısrarla IAEA'ya yıllardır yalan söyledi. Bu, anlaşmanın iyi niyet üzerine kurulmadığı anlamına geliyor. İran'ın yalanları üzerine kuruldu."
Dışişleri Bakanı Pompeo, İsrail'in ele geçirdiğini iddia ettiği belgelerin ardından ise İran'la yapılan anlaşmayı tekrar gözden geçirdiklerini belirtti.
Bu konuda 12 Mayıs'a kadar İran'a süre verildiğine dikkati çeken Pompeo, konuya ilişkin olarak anlaşmaya imza atan diğer Avrupa ülkeleriyle görüşeceklerini bildirdi.
Netanyahu, nükleer programa dair İsrail'in başkenti Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail istihbaratının "İran nükleer programı hakkında 183 CD'de dosyalanmış 55 bin sayfa gizli bilgiye" ulaştığını söylemişti.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmadan çekilmek istediğini defalarca dile getirdi. Buna karşılık ise anlaşmaya imza atan ülkelerden biri olan Fransa ise İran'la yapılan anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini savundu.
 

Son Güncelleme: 01.05.2018 09:36
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