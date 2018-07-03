banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96769
ALTIN
187.076
DOLAR
4.6725
STERLİN
6.1506
EURO
5.4476
Devlet Piyangosu talihlisi ikramiyesini aldı
DEVLET PİYANGOSU TALİHLİSİ İKRAMİYESİNİ ALDI
Tutuklu yargılanacak
TUTUKLU YARGILANACAK
Cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Lefkoşa Güzelyurt Anayolunda Arabada Uyuşturucu!
Son Dakika
İKİ KİŞİ YARI BAYGIN BULUNDU!
banner282

ABD'den İran petrolleri açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, İran'a yapılan baskının amacının ülkenin petrol gelirlerini sıfıra indirerek Tahran yönetiminin bölgedeki politikasını değiştirmesini sağlamak olduğunu söyledi.

ABD'den İran petrolleri açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, İran'a yapılan baskının amacının ülkenin petrol gelirlerini sıfıra indirerek Tahran yönetiminin bölgedeki politikasını değiştirmesini sağlamak olduğunu söyledi.

03 Temmuz 2018 Salı 07:01
ABD'den İran petrolleri açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, İran'a yapılan baskının amacının ülkenin petrol gelirlerini sıfıra indirerek Tahran yönetiminin bölgedeki politikasını değiştirmesini sağlamak olduğunu söyledi.
Hook, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, İran petrollerine yönelik yaptırım tartışmalarına ilişkin konuştu.
"İran stratejimiz rejim değişikliğine değil, İranlı liderlerin bölgedeki stratejisini değiştirmeye yönelik." ifadesini kullanan Hook, "İran'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmek" istediklerinin altını çizdi.
Hook, "Hedefimiz İran rejimine karşı baskıyı arttırarak petrol satışlarını sıfıra indirmek. Küresel pazara etkisini en alt seviyeye indirmek için çalışıyoruz fakat küresel ölçekte yeterince petrol kapasitemiz olduğu konusunda şüphemiz yok." dedi.
Toplantıda, "Hindistan ve Türkiye'nin açık bir şekilde İran'dan petrol almaya devam edeceğini belirtmesine" ilişkin sorulan bir soruyu Hook şöyle cevapladı:
"Bu konuda bir imtiyaz ya da ruhsat vermeyi düşünmüyoruz çünkü bu İran üzerindeki baskının azalmasına sebep olur ve bu kampanyanın amacı (İran üzerinde) baskı kurmaktır. Baskı kurmanın bizim ulusal güvenlik hedeflerimize ulaşmamız açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkelerle masaya oturup durumlarına göre petrol alımlarını azaltmalarını konuşmaya hazırız, fakat diğer yaptırımlarımız gibi bu konuda bir imtiyaz olmayacak."
ABD, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettiğini açıklamıştı.
ABD'den bir heyetin bu hafta içerisinde Orta Doğu'da farklı ülkeleri ziyaret ederek İran petrollerine yönelik yaptırım kararını ele alan görüşmeler yapması bekleniyor.
 

banner288
Son Güncelleme: 03.07.2018 10:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Berlin'de Muhalefet Anlaşmaya Tepkili!
Berlin'de Muhalefet Anlaşmaya Tepkili!
Bali'de Agung Yanardağı'ndaki Patlamalar!
Bali'de Agung Yanardağı'ndaki Patlamalar!
Filistin'e Destek veren İskoç Müzik Grubu, Almanya'daki Festival Davetini Reddetti!
Filistin'e Destek veren İskoç Müzik Grubu, Almanya'daki Festival Davetini Reddetti!
Pentagon'dan F-35 açıklaması
Pentagon'dan F-35 açıklaması
ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideriyle görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı, Kuzey Kore lideriyle görüşecek
Tayland'da mağarada kaybolan çocuklar bulundu
Tayland'da mağarada kaybolan çocuklar bulundu
Dawn, cüce gezegen Ceres'i alçak irtifadan fotoğrafladı
Dawn, cüce gezegen Ceres'i alçak irtifadan fotoğrafladı
Macaristan'dan Karadağ'a sığınmacılarla mücadele için dikenli tel örgü
Macaristan'dan Karadağ'a sığınmacılarla mücadele için dikenli tel örgü
Afrikalı yetkiliden “2030'da kıtada açlık“ uyarısı
Afrikalı yetkiliden “2030'da kıtada açlık“ uyarısı
Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı 270 bine ulaştı
Dera'dan Ürdün'e göç edenlerin sayısı 270 bine ulaştı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim