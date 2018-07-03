ABD'den İran petrolleri açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı Politika Planlama Direktörü Brian Hook, İran'a yapılan baskının amacının ülkenin petrol gelirlerini sıfıra indirerek Tahran yönetiminin bölgedeki politikasını değiştirmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Hook, ABD Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında, İran petrollerine yönelik yaptırım tartışmalarına ilişkin konuştu.

"İran stratejimiz rejim değişikliğine değil, İranlı liderlerin bölgedeki stratejisini değiştirmeye yönelik." ifadesini kullanan Hook, "İran'ın petrol gelirlerini sıfıra indirmek" istediklerinin altını çizdi.

Hook, "Hedefimiz İran rejimine karşı baskıyı arttırarak petrol satışlarını sıfıra indirmek. Küresel pazara etkisini en alt seviyeye indirmek için çalışıyoruz fakat küresel ölçekte yeterince petrol kapasitemiz olduğu konusunda şüphemiz yok." dedi.

Toplantıda, "Hindistan ve Türkiye'nin açık bir şekilde İran'dan petrol almaya devam edeceğini belirtmesine" ilişkin sorulan bir soruyu Hook şöyle cevapladı:

"Bu konuda bir imtiyaz ya da ruhsat vermeyi düşünmüyoruz çünkü bu İran üzerindeki baskının azalmasına sebep olur ve bu kampanyanın amacı (İran üzerinde) baskı kurmaktır. Baskı kurmanın bizim ulusal güvenlik hedeflerimize ulaşmamız açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. Ülkelerle masaya oturup durumlarına göre petrol alımlarını azaltmalarını konuşmaya hazırız, fakat diğer yaptırımlarımız gibi bu konuda bir imtiyaz olmayacak."

ABD, müttefik ülkelerin ve şirketlerinin İran'dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım'a kadar sonlandırmalarını talep ettiğini açıklamıştı.

ABD'den bir heyetin bu hafta içerisinde Orta Doğu'da farklı ülkeleri ziyaret ederek İran petrollerine yönelik yaptırım kararını ele alan görüşmeler yapması bekleniyor.

