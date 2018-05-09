ABD'den İran ile ticarete yönelik ilk uyarı Almanya'ya geldi!
ABD'den Almanya'ya geçen hafta atanan büyükelçisi Richard Grenell, İran'da iş yapan Alman şirketlerinin derhal işlerini durdurması gerektiğini duyurdu.
ABD'nin Almanya'ya geçen hafta atanan büyükelçisi Richard Grenell attığı tweet ile İran ile çalışan Alman şirketlere seslendi.
ABD yaptırımlarının İran'daki kritik bazı sektörleri hedef alacağını açıklayan elçi Grenell, İran'da iş yapan Alman şirketlerinin derhal işlerini durdurması gerektiğini yazdı.