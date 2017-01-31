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31 Ocak 2017 Salı 07:30

ABD'den İran İçin Acil Toplantı Çağrısı

ABD'den İran İçin Acil Toplantı Çağrısı
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ABD'den İran İçin Acil Toplantı Çağrısı

Trump yönetimi İran'ın füze denemesini BMGK'ya taşıyor. ABD, İran'ın füze denemesi nedeniyle BMGK'yı acil toplantıya çağırdı

ABD, İran'ın balistik füze denemesi yaptığı gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni (BMGK) acil toplantıya çağırdı.

Trump'ın atadığı ABD'nin yeni BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, göreve başladıktan sonra BMGK'yı İran'ın füze denemesini görüşmek üzere acil toplantıya çağırdı. Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, "ABD, İran'ın 29 Ocak'taki birorta menzilli balistik füze fırlatması ışığında BMGK'yı acil istişareye çağırıyor" ifadesi kullanıldı.

Acil istişare toplantısının salı günü yapılacak Suriye konulu toplantının ardından yapılması bekleniyor. İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon bu çağrıdan saatler önce füze denemesinin, BMGK kararının ihlali olduğunu ve Konsey'in acil olarak toplanması gerektiğini belirten yazılı bir açıklama yayınlamıştı.

BMGK'nın daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ile Almanya (P5+1) arasında varılan anlaşma sonucu Temmuz 2015'te oybirliğiyle alınan ve Ocak 2016'da yürürlüğe giren 2231 sayılı kararla daha önce İran'a yönelik alınan tüm yaptırım kararları geçerliliğini yitirirken, İran'dan nükleer başlıklı füze konusunda hiçbir faaliyette bulunmaması talep edilmişti.
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