ABD'den İran Hava Sahasını Kullanan Uçaklara Uyarı



ABD FEDERAL HAVACILIK İDARESİ, İRAN'IN HAVA SAHASINI KULLANACAK YOLCU UÇAKLARININ DİKKATLİ OLMASI GEREKTİĞİ KONUSUNDA UYARDI



ABD, İran hava sahasını kullanacak yolcu uçakları için bölgede yaşanan askeri hareketlilikler nedeniyle dikkatli olmaları uyarısında bulundu.



ABD’nin Federal Havacılık İdaresinin yenilenen rehberinde, Suriye’deki çatışmalardan kaynaklı İran hava sahasındaki askeri hareketliliğe dikkat çekilerek havayolu şirketlerine ihtiyatlı olun uyarısı yapıldı.



Hava sahası konusunda uçaklara güvenlik bilgisi sağlayan Uçuş Servisi Bürosu, uçakların İran hava sahasını kullanmayı planlarken ABD ile İran arasındaki ikili ilişkilerdeki kötüleşmenin de dikkate alınması gerektiğini belirtti.



Başkan Donald Trump’ın, mayıs ayında ABD ile İran arasında bir dönüm noktası olan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesi ile iki ülke arasında gerginlik yükselmişti.



ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi tutuklama ve gözaltı riski nedeniyle vatandaşlarına İran'a seyahat etmeme tavsiyesinde de bulunuyor.