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26 Eylül 2017 Salı 07:21

ABD'den Ikby'deki Referanduma Tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararından derin hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi.

ABD'den Ikby'deki Referanduma Tepki
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ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ: "ABD, DIŞARIDAKİ BÖLGELERİ DE DAHİL ETMEK SURETİYLE IKBY'NİN TEK TARAFLI BAĞIMSIZLIK İÇİN REFERANDUM DÜZENLEME KARARI ALMASINDAN DOLAYI DERİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMIŞTIR"

 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) referandum kararından derin hayal kırıklığı yaşadığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, dışarıdaki bölgeleri de dâhil etmek suretiyle IKBY'nin tek taraflı bağımsızlık için referandum düzenleme kararı almasından dolayı derin hayal kırıklığına uğramıştır." ifadesine yer verdi.

"Bağlayıcılığı olmayan bu referandumdan dolayı" ABD'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki halkla tarihi ilişkilerinin etkilenmeyeceği fakat bu atılan bu adımın IKBY bölgesi ve halkı adına istikrarsızlık ve zorluğu artıracağı ifade edilen açıklamada, IKYB'nin Irak yönetimi ve komşularıyla ilişkilerinin bu referandumdan etkileneceğine işaret edildi.

Sözcü Nauert, DEAŞ'la mücadelenin devam ettiğine dikkat çektiği açıklamada, "aşırıcı grupların" bu süreci istismar etmek isteyebileceğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, ABD'nin "birleşik, federal, demokratik ve müreffeh bir Irak'ı desteklediği ve Iraklıların amaçlarına ulaşabilmeleri adına ve bu bağlamda anayasalarını düzenlemeleri için yardımcı olma fırsatlarına bakacağı" ifade edildi.

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