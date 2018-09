ABD'den İdlib'deki Anlaşmaya İlişkin “Memnuniyet“ Açıklaması

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: "TÜRKİYE İLE RUSYA'NIN, ESED REJİMİ İLE MÜTTEFİKLERİNİN İDLİB'DE ASKERİ BİR SALDIRISINI ÖNLEMEYE YÖNELİK ADIMLAR ATTIĞINI GÖRMEKTEN CESARETLENDİK. SURİYE'DE ŞİDDETİ AZALTACAK HER SAMİMİ ÇABAYI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ. UMARIZ (İDLİB'DEKİ) ÇATIŞMASIZLIK KALICI OLUR"



PENTAGON SÖZCÜLERİNDEN BİNBAŞI SEAN ROBERTSON: "ABD SURİYE'DE ŞİDDETİN AZALTILMASINA, ENGELSİZ BİR ŞEKİLDE İNSANİ YARDIMLARIN GİRİŞİNE, DEAŞ VE DİĞER TERÖRİSTLERİN YENİLMESİ İLE GÜVENLİ BİR SİYASİ ÇÖZÜME YÖNELİK HER İLERLEMEYİ DESTEKLİYOR"

AA muhabirine açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülerin biri, İdlib'de Türkiye ile Rusya arasında varılan anlaşmaya dair değerlendirmelerde bulundu.



Adının açıklanmasını istemeyen bakanlık sözcüsü, Türk ve Rus hükümetleri arasındaki müzakerelere ABD'nin dahil olmadığına işaret etti.



Sözcü, "Türkiye ile Rusya'nın, Esed rejimi ile müttefiklerinin İdlib'de askeri bir saldırısını önlemeye yönelik adımlar attığını görmekten cesaretlendik. Suriye'de şiddeti azaltacak her samimi çabayı memnuniyetle karşılıyoruz. Umarız (İdlib'deki) çatışmasızlık kalıcı olur." ifadelerine yer verdi.



Esed rejiminin İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırısının hem bu kentte hem de bölgede ciddi yıkıma neden olacağına dikkati çeken Sözcü, "Esed rejiminin İdlib ve başka yerlerde istikrarsızlaştırıcı eylemlerine ilişkin endişemiz sürüyor. Bundan dolayı bölgedeki durumu ve rejimin adımlarını yakından izlemeyi sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.



"BU ÇATIŞMANIN ASKERİ BİR ÇÖZÜMÜ YOKTUR"



Sözcü, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Hem Başkan Trump hem de Devlet Başkanı Putin'in Vietnam'da altını çizdiği şey şudur: (Suriye'deki) Bu çatışmanın askeri bir çözümü yoktur. Tüm taraflar askeri saldırılarını geri çevirmek ve enerjilerini Suriye'de kalıcı siyasi bir çözüme harcamak için bu anı değerlendirmelidir. BM Güvenlik Konseyinin (BMGK) uzunca zamandır altını çizdiği gibi, çatışmayı sona erdirmek Cenevre Süreci ve BMGK'nın 2254 sayılı kararı temelinde siyasi çözüm bulmayı gerektiriyor."



Bakanlık sözcüsü, açıklamasının sonunda, "ABD'nin, şiddetin yeniden hortlamasını engelleyecek ve sivillerin korunması sağlayacak tüm sağlam çabaları desteklediğini" belirtti.



PENTAGON'DAN AÇIKLAMA



Öte yandan, AA muhabirine açıklama yapan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Binbaşı SeanRobertson, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatına ilişkin, "ABD Suriye'de şiddetin azaltılmasına, engelsiz bir şekilde insani yardımların girişine, DEAŞ ve diğer teröristlerin yenilmesi ile güvenli bir siyasi çözüme yönelik her ilerlemeyi destekliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Binbaşı Robertson, ayrıca, ABD'nin İsviçre'nin başkenti Cenevre'de devam eden Suriye görüşmelerini desteklediğini yineledi.



ERDOĞAN İDLİB'DE İNSANİ BİR KRİZİN ÖNÜNE GEÇTİ



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmişti.



Görüşme sonrasında iki lider düzenledikleri ortak basın toplantısında, İdlib'de insani bir krizin önüne geçmek için belirledikleri ortak yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.



İki liderin konuşmaları sonrasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Rusya Savunma Bakanı SergeyŞoygu tarafından Türkiye ve Rusya arasında "İdlib Gerginliğin Azaltılması Bölgesindeki Durumun İstikrarlaştırılmasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalanmıştı.



Buna göre, İdlib'de 15 Ekim'den itibaren 15-20 kilometrelik silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulacak. Bu bölgedeki temas hattında Türk ve Rus askerleri koordineli bir şekilde devriye gezecek. Ağır silahların çekileceği bölge için Türk ve Rus askerleri ortak denetim mekanizması kuracak.



Ayrıca, İdlib'deki muhalifler bulundukları alanlarda kalmaya devam edecek, Türkiye ve Rusya'nın belirlediği radikal grupların, söz konusu alanda faaliyet göstermelerini engelleyecek.



Diğer taraftan Rusya, İdlib çatışmasızlık bölgesine saldırılmayacağını temin için gereken tedbirleri alacak.