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ABD'den Hindistan'a Yaptırım Uyarısı

ABD'den Hindistan'a Yaptırım Uyarısı

04 Ekim 2018 Perşembe 11:26
ABD'den Hindistan'a Yaptırım Uyarısı

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI YETKİLİSİ, RUSYA'DAN S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMİ SATIN ALMASI HALİNDE HİNDİSTAN'IN, "ABD'NİN HASIMLARIYLA YAPTIRIMLAR YOLUYLA MÜCADELE ETME YASASI" (CAATSA) ÇERÇEVESİNDE YAPTIRIMLARDAN MUAF TUTULMAYACAĞINI AÇIKLADI


ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almayı planlayan Hindistan'a, anlaşmanın hayata geçmesi halinde yaptırım uygulayacağı uyarısında bulundu. 


ABD Dışişleri Bakanlığından bir yetkili, "The Hindu" adlı haber sitesine yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması halinde, ''ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası'' (CAATSA) çerçevesinde İran, Kuzey Kore ve Rusya ile "önemli alışveriş" yapan herhangi bir ülkeye uygulanacak yaptırımlardan muaf tutulmayacağını söyledi.


Yetkili, "Tüm müttefiklerimize ve ortaklarımıza, Rusya ile CAATSA kapsamında yaptırımlara neden olacak alışverişten vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz." dedi. 


Hint kaynaklar da ABD yönetiminin bir süredir Hindistan'a Rusya ile savunma iş birliğini azaltması yönünde baskı yaptığını, Hindistan'ın ise S-400 konusunda niyetini açıkça dile getirdiğini savundu.


ABD Dışişleri Bakanlığı, kısa süre önce Hindistan'ın ABD'den 18 milyar dolar değerinde savunma teçhizatı sipariş ettiğini açıklamıştı. 


Yeni Delhi ve Kremlin yönetimlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Hindistan'a bugün başlayacak 2 günlük ziyareti sırasında S-400 anlaşmasını duyurmaları bekleniyor.

Son Güncelleme: 04.10.2018 14:38
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