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ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi Adalarını Askerileştirmesine Tepki

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin'in Güney Çin Denizi adalarında silahlı sistemler yerleştirmesinin bölgedeki diğer ülkelere gözdağı vermek için olduğunu söyledi.

ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi Adalarını Askerileştirmesine Tepki

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin'in Güney Çin Denizi adalarında silahlı sistemler yerleştirmesinin bölgedeki diğer ülkelere gözdağı vermek için olduğunu söyledi.

02 Haziran 2018 Cumartesi 12:04
ABD'den Çin'in Güney Çin Denizi Adalarını Askerileştirmesine Tepki

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin'in Güney Çin Denizi adalarında silahlı sistemler yerleştirmesinin bölgedeki diğer ülkelere gözdağı vermek için olduğunu söyledi.


Singapur'da düzenlenen ve Asya Güvenlik Zirvesi olarak da bilinen Shangri-La Diyaloğu toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin'in Güney Çin Denizi adalarını askerileştirmesini eleştirdi.

Mattis, "Çin, adalara yerleştirdiği silahlı sistemlerle diğer ülkelere gözdağı vermeyi ve onların üzerinde baskı oluşturmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Çin ile yapıcı, sonuç odaklı bir ilişki sürdürmeye devam edeceğini belirten Mattis, "Elbette ki Çin'in Hint-Pasifik düzeninde bir rolünün olduğunu kabul ediyoruz. Çin ile ilişkilerimizde yapıcı ve sonuç odaklı olmaya çalışacağız." dedi.

Kıyı ülkelerini egemenlik tartışmaları nedeniyle karşı karşıya getiren uluslararası sularda Çin ile Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

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Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.

Bölgede kendi öz savunma hakkını uluslararası hukuka göre kullandığını iddia eden ve askeri tesisler inşa eden Çin'in, Nanşa (Spratly) adalar grubunda Subi Resifi (Cubiciao), Fiery Cross Resifi (Yongşudao), Mischief Resifi (Meciciao) adlı yapay adaları, Şişa (Paracel) adalar grubundaki Moody (Yongşingdao) adasında da askeri ve sivil kullanım amaçlı uçak pistleri bulunuyor.

Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çundao olarak adlandırılıyor.


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Son Güncelleme: 02.06.2018 15:10
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