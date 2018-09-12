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ABD'den “Beyaz Baretliler“ Açıklaması

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT: "BEYAZ BARETLİLER BİNLERCE İNSANIN HAYATINI KURTARMIŞ VE KURTARMAYA DEVAM EDEN İNSANİ BİR YARDIM KURULUŞUDUR"

ABD'den “Beyaz Baretliler“ Açıklaması

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT: "BEYAZ BARETLİLER BİNLERCE İNSANIN HAYATINI KURTARMIŞ VE KURTARMAYA DEVAM EDEN İNSANİ BİR YARDIM KURULUŞUDUR"

12 Eylül 2018 Çarşamba 06:52
ABD'den “Beyaz Baretliler“ Açıklaması


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜSÜ HEATHER NAUERT: "BEYAZ BARETLİLER BİNLERCE İNSANIN HAYATINI KURTARMIŞ VE KURTARMAYA DEVAM EDEN İNSANİ BİR YARDIM KURULUŞUDUR"

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Esed rejimi ve Rusya'nın, Suriye'de "Beyaz Baretliler" olarak bilinen sivil savunma ve insani yardım kuruluşunu büyük bir dezenformasyon kampanyasıyla suçlayarak gönüllülerini risk altında bıraktığını söyledi.


Sözcü Nauert, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Nauert, "Beyaz Baretliler binlerce insanın hayatını kurtarmış ve kurtarmaya devam eden insani bir yardım kuruluşudur. Birçoğunuz onların iyi çalışmalar yaptığını ve yapmakta olduğunu biliyor." dedi.
Ayrıca Nauert, ABD ve uluslararası toplumun Beyaz Baretliler'in kahramanlık çalışmalarını desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Rusya ve Esed rejimi, Suriye'de yapılan kimyasal saldırıların Beyaz Baretliler tarafından hazırlandığını iddia etmiş, en son rejim güçleri tarafından İdlib kentine yapılan hava saldırıları nedeniyle bölgeye yardıma giden kurtarma gönüllülerini bombalamıştı.


MISIR'DAKİ TOPLU İDAM KARARLARI
Nauert, basın toplantısında, İran tarafından tutuklanan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması için Tahran yönetimine çağrı yaptı.
Bunun üzerine Nauert'e, Mısır'da, bu ülke kökenli Amerikan vatandaşı Moustafa Kassem'in de aralarında olduğu birçok kişi hakkında idam ve uzun süreli hapis cezası kararları verilmesini soruldu.
Kassem'in tutuklanması ve verilen cezadan derin endişe duyduklarını dile getiren Nauert, ABD hükümetince Mısırlı yetkililerle bu konunun konuşulduğunu ifade etti.
Mısır mahkemesi aralarında şehit Esma'nın babası Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerinden Muhammed el-Biltaci'nin de bulunduğu 75 kişi hakkında idam kararı vermişti.
Kassem ise Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi hükümetini devirmeye çalıştığı suçlamasıyla geçen cumartesi 15 yıl hapse mahkum edilmişti.

Son Güncelleme: 12.09.2018 12:28
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