ABD'deki Türk Girişimcilerden “Bulut Depolamaya“ Alternatif Cihaz!

ABD’nin Chicago kentinde çalışmalarını sürdüren Türk girişimciler Semih Hazar ve Ercan Erciyes’in geliştirdiği ve yapay zeka destekli depolama cihazı Monument, aldığı yaklaşık 1.8 milyon dolar yatırımın ardından ABD’nin en büyük zincir mağazalarında satılmaya başlandı.

Türk imzası taşıyan platform, akıllı bir depolama cihazı olmanın ötesinde, taşıdığı özellikleri sayesinde son dönemde sıkça gündeme gelen veri güvenliği tartışmalarının odağındaki “bulut depolama” sistemine alternatif olarak gösteriliyor.

ABD’de ortağı Semih Hazar ile birlikte telefon ve fotoğraf makinalarındaki görselleri depolayacak bir cihaz geliştirmek için başladıkları çalışmaları kurdukları Monument Labs şirketiyle devam ettiren Erciyes, Chicago’daki ofislerinde Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Geliştirdikleri sistemin, fotoğraf ve video depolamaya ihtiyaç duyan herkese yönelik bir ürün olduğunu kaydeden Erciyes, Monument’in fotoğraf ve videoları otomatik olarak yedekleyen ve içerdiği yapay zeka özelliğiyle organize eden akıllı bir çözüm olduğunu kaydetti.

KİŞİSEL BULUT SİSTEMİ

Sistemin çalışma prensibiyle ilgili olarak Erciyes, “Ürünün kurulumunu yaptıktan sonra, cep telefonuna ve bilgisayarlara yüklenen uygulamalar sayesinde tüm fotoğraf ve videolar otomatik olarak Monument'a aktarılıyor. Bundan sonraki aşamada Monument, aktarılan tüm içeriğinizi analiz ederek fotoğrafları kişilere, nerede çekildiğine, kamera tipine, zamana ve diğer özelliklere göre gruplayarak kolay erişim imkanı sağlıyor. Kullanıcılar daha sonra ulaşmak istediği fotoğraf veya videolarına ‘deniz kenarı’ ya da ‘kayak’ gibi anahtar kelimelerle hızlıca erişebiliyor.” diye konuştu.

Erciyes, geliştirdikleri sistemin bulut tabanlı çözümlerden farkını şöyle anlattı:

“Monument’te içerikler orijinal kalitede depolanıyor, kişisel gizlilik gerçek anlamda korunuyor ve verilerin güvenliği en üst düzeyde sağlanıyor. Kullanım için herhangi bir ilave ücret ya da aylık abonelik gerektirmeyen bu cihaz ile kendi bulut sisteminizi hayata geçiriyorsunuz.

Depolama kapasitesi yaygın olarak kullanılan USB özelliğe sahip diskler ile sağlanıyor. Böylece cihaza bağladığınız disk kapasitesi kadar depolama alanına sahip oluyorsunuz. Örneğin bugün 2TB USB disk taktığınızda 2TB’lık bir alana sahip oluyorsunuz. İstediğiniz zaman disklerinizi daha yüksek kapasiteye sahip diskler ile kolayca değiştirebiliyorsunuz.

Ev içindeki diğer kullanıcıları da dahil edebileceğiniz bu sistem ile dünyanın neresinde olursanız olun fotoğraf ve videolarınızı hızlı ve kolay erişim imkanına sahip oluyorsunuz.”

1.8 MİLYON DOLARLIK TOHUM YATIRIM

Çok fazla fotoğraf ve video çeken biri olduğunu, bu fotoğraf ve videoları saklamak, yedeklemek gerektiğinde onlara ulaşmakta hep zorluklar yaşadığını anlatan Erciyes, "Görüntüleri saklamak benim için çok zahmetli bir işti. Bulut tarzı diğer çözümler de içeriklerin aktarılması ve düzenlenmesi noktasında çok zaman alıyordu, maliyeti yüksekti ve bana güvenli gelmiyordu. Harici diskler de sadece basit saklama alanı sağlıyor, bütün yedekleme ve yönetim işlemlerini kendiniz yapmanız gerekiyor. Bu sorunlara çözüm getirebilecek bir sistem arayışıyla Monument fikri doğdu.” dedi.

Monument’in ilk prototipini geliştirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI-Teknokent'in yürüttüğü Uluslararası Hızlandırma Programı (Innogate) ile Amerika pazarına hazırlık yaptıklarını vurgulayan Erciyes, “İlk olarak Amerika pazarına yönelik iş modelleri geliştirdik ve tüketici ihtiyaçlarını belirledik. Ardından kitlesel fonlama platformu Kickstarter üzerinde bir kampanya başlattık ve ilk etapta 94 farklı ülkeden binlerce destekçi ile 703 bin ABD Doları, sonrasında devam eden ön siparişler ile toplamda 900 bin ABD Doları tutarında ön satış geliri elde ettik.” şeklinde konuştu.

DÜNYANIN EN ÇOK FONLANAN TEKNOLOJİ PROJELERİ ARASINA GİRDİ

Monument’in Kickstarter’da dünyanın en çok fonlanan teknoloji projeleri arasına girdiğini sözlerine ekleyen Erciyes, “Bu sonucun ardından aralarında Chicago merkezli bir yatırım firmasının da bulunduğu bir yatırım turu tamamlanarak satış ve pazarlama operasyonuna hız verdik. Şu ana kadar toplamda 1.8 milyon ABD doları tohum yatırım sağladık. Şimdi de Monument; Best Buy, Amazon, B&H Photo, Walmart gibi ABD’nin en büyük zincir satış kanallarında yer alıyor.” açıklamasında bulundu.

Erciyes, bundan sonraki süreçte, yapay zeka odağında sürdürdükleri çalışmalara ağırlık vereceklerini, fotoğraf ve video yönetimi alanında kullanıcılara fark yaratıcı çözümler sunarak pazar paylarını artırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.