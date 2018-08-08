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ABD'deki kritik görüşme sona erdi

Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmeleri ele almak üzere Washington'a gelen Türk heyetinin ABD'li yetkililerle görüşmesi sona erdi.

ABD'deki kritik görüşme sona erdi

Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmeleri ele almak üzere Washington'a gelen Türk heyetinin ABD'li yetkililerle görüşmesi sona erdi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 20:14
ABD'deki kritik görüşme sona erdi

Türk-Amerikan ilişkilerindeki son gelişmeleri ele almak üzere Washington'a gelen Türk heyetinin ABD'li yetkililerle görüşmesi sona erdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin skandal yaptırım kararının ardından, iki ülke arasında yaşanan gerginliğin sona erdirilmesi için diplomatik görüşmeler sürüyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Washington'a giden heyette; Adalet, Hazine ve Maliye ile Dışişleri bakanlıklarından 9 yetkili yer alıyor.

Washington'a gelen Türk heyeti ABD'li yetkililerle görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. 

Çavuşoğlu Pompeo ile görüştü

Ankara-Washington hattında yaşanan FETÖ sanığı Brunson konusundaki gerginliğin aşılması için adımlar karşılıklı olarak atıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile Singapur'da görüşmesi sonrası taraflar, müzakereye devam kararı aldı. Çavuşoğlu ve Pompeo arasında gerçekleşen telefon görüşmesi de karşılıklı çözüm iradesini ortaya koydu.

Diyaloglar yüz yüze gerçekleşecek

Taraflar arasında krizin aşılması amacıyla yürütülen görüşmeler sonuç verdi, belli konularda ön mutabakat sağlandı. Her iki tarafın da diyalog ve yapıcı tutumun devam ettirilmesinden memnun olduğu ifade edildi.

Diyaloğun sağlıklı ilerlemesi ve sonuç alınabilmesi için görüşmeler bundan sonra yüz yüze gerçekleşecek.

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