Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.498
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3518
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
KAYIP ARANIYOR!
Kayıp Aranıyor
banner256

Abd'deki Kasırgalarda Ölü Sayısı 6'ya Çıktı

ABD'de etkili olan kasırgalarda ölü sayısı 6'ya yükseldi.

Abd'deki Kasırgalarda Ölü Sayısı 6'ya Çıktı

ABD'de etkili olan kasırgalarda ölü sayısı 6'ya yükseldi.

25 Şubat 2016 Perşembe 10:20
Abd'deki Kasırgalarda Ölü Sayısı 6'ya Çıktı
banner238

 ABD'de etkili olan kasırgalarda ölü sayısı 6'ya yükseldi.

İlk olarak ABD'nin güneyindeki Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletlerinde, daha sonra da ülkenin doğusundaki Virginia eyaletinde etkisini gösteren fırtına ve kasırgalarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Virginia Valisi Terry McAuliffe çok sayıda kişinin de yaralandığı kasırga nedeniyle eyalette acil durum ilan ederken hızı saatte 96 kilometreye ulaşan fırtınada devrilen ağaçların bazı yolların kapanmasına neden olduğu belirtildi.

Polis Sözcüsü Corinne Geller, Virginia'da aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin karavan evlerinin yaklaşık 300 metre uzağında ölü bulunduklarını açıkladı.

Meteorologlar, olumsuz hava koşullarının süreceği ve bölgedeki 88 milyondan fazla kişinin bundan etkilenebileceği uyarısı yaptı.

Diğer yandan ülkenin orta kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilirken Chicago kentinde birçok uçuş iptal edildi.

Güneydeki Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda dün 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Louisiana eyaleti St. James bölgesi şerifi Willy Martin, son yılların en şiddetli kasırgalarından birini yaşadıklarını, yaralanan 31 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıklam

Anahtar Kelimeler:
Abddeki Kasırgalarda Ölü Sayısı 6ya Çıktı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
Facianın eşiğinden dönülmüş...
Facianın eşiğinden dönülmüş...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim