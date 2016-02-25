Abd'deki Kasırgalarda Ölü Sayısı 6'ya Çıktı

ABD'de etkili olan kasırgalarda ölü sayısı 6'ya yükseldi.

İlk olarak ABD'nin güneyindeki Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletlerinde, daha sonra da ülkenin doğusundaki Virginia eyaletinde etkisini gösteren fırtına ve kasırgalarda 3 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Virginia Valisi Terry McAuliffe çok sayıda kişinin de yaralandığı kasırga nedeniyle eyalette acil durum ilan ederken hızı saatte 96 kilometreye ulaşan fırtınada devrilen ağaçların bazı yolların kapanmasına neden olduğu belirtildi.

Polis Sözcüsü Corinne Geller, Virginia'da aralarında 2 yaşında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin karavan evlerinin yaklaşık 300 metre uzağında ölü bulunduklarını açıkladı.

Meteorologlar, olumsuz hava koşullarının süreceği ve bölgedeki 88 milyondan fazla kişinin bundan etkilenebileceği uyarısı yaptı.

Diğer yandan ülkenin orta kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı eyaletlerde eğitime ara verilirken Chicago kentinde birçok uçuş iptal edildi.

Güneydeki Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletlerinde etkili olan fırtına ve kasırgalarda dün 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Louisiana eyaleti St. James bölgesi şerifi Willy Martin, son yılların en şiddetli kasırgalarından birini yaşadıklarını, yaralanan 31 kişiden 7'sinin durumunun ağır olduğunu açıklam