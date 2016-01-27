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ABD'deki Kar Fırtınasının Maliyeti 3 Milyar Dolar

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan &#34;Jonas&#34; adlı kar fırtınasının yaklaşık 3 milyar dolarlık gelir kaybına yol açtığı tahmin ediliyor.

ABD'deki Kar Fırtınasının Maliyeti 3 Milyar Dolar

ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan &#34;Jonas&#34; adlı kar fırtınasının yaklaşık 3 milyar dolarlık gelir kaybına yol açtığı tahmin ediliyor.

27 Ocak 2016 Çarşamba 09:32
ABD'deki Kar Fırtınasının Maliyeti 3 Milyar Dolar
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NEW YORK ŞEHİR YÖNETİMİ'NİN YAPTIĞI ARAŞTIRMAYA GÖRE İSE KENTTEKİ KAR TEMİZLEME FAALİYETLERİ 56 MİLYON DOLARDAN FAZLAYA MAL OLDU

 ABD'nin doğu yakasını etkisi altına alan "Jonas" adlı kar fırtınasının yaklaşık 3 milyar dolarlık gelir kaybına yol açtığı tahmin ediliyor.

Geçen cuma günü başlayan ve hafta sonu etkili olan kar fırtınasının ülke ekonomisine verdiği zararın boyutları, yavaş yavaş ortaya çıkıyor.

Merkezi, fırtınanın en yoğun görüldüğü eyaletlerden Pensilvanya'da bulunan Moody'sAnalytics'in tahminlerine göre, "Jonas" 2,5 ila 3 milyar dolarlık gelir kaybına neden oldu.     

Kuruluştan yapılan açıklamada, maliyetin büyük kısmının, fırtınadan kapanan iş yerleri ve buralarda çalışanların kaybettiği gelirlerden oluştuğu, altyapıya yönelik zararın ise hesaplamaya dahil edilmediği bildirildi.     

"HER 2,5 SANTİMETRE 1,8 MİLYON DOLARA MAL OLDU"

Öte yandan, kar kalınlığının yer yer 145 santimetreye ulaştığı New York'ta şehir yönetiminin yaptığı bir araştırmada, kentte her 2,54 santimetrelik karın temizlik maliyetinin 1,8 milyon dolar olduğuna işaret edildi.     

Araştırmaya göre, sadece New York'ta kar temizleme faaliyetlerine 56 milyon dolardan fazla harcandı.

Ülkenin doğu yakasındaki 11 eyalette acil durum ilan edilmesine neden olan fırtınanın, 10 binin üzerinde uçak seferinin iptaline, binlerce kamu ve özel iş yerinin kapanmasına ve yüzlerce trafik kazasına yol açtığına işaret eden uzmanlar, toplam maliyetin gelecek günlerde kesinlik kazanacağını belirtiyor.     

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ABDdeki Kar Fırtınasının Maliyeti 3 Milyar Dolar
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