ABD'de Yılda 700 Binden Fazla Yabancı Vize Sürelerini Aşıyor...



ABD'de 2016-2017 yıllarında 12 ayda 701 bin 900 yabancı ülke vatandaşının vize sürelerini aşarak ülkede kaldığı bildirildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada Ekim 2016 ile Eylül 2017 arasında, ülkeye yasal yollarla gelip vize sürelerini dolduran 701 bin 900 yabancının ülkede yasa dışı olarak bulunduğu belirtildi.

Söz konusu dönemde ülkeye gelen 52,7 milyon yasal ziyaretçiden yüzde 1,3'ünün bu durumda olduğu ifade edildi.

Ekim 2015 ile Eylül 2016 arasında dönemi kapsayan 12 ayda ise vize süresini aşan kişi sayısının 739 bin 478 olduğu, bunun oransal olarak toplam ziyaretçi sayısının yüzde 1,5'ine tekabül ettiği kaydedildi.

Vize süresinin dolduran kişiler arasında Kanada vatandaşlarının başı çektiği, onları Meksika, Venezuela, İngiltere, Kolombiya, Nijerya, Çin, Fransa, İspanya ve Almanya'nın izlediği belirtildi.

Söz konusu rakamların yalnızca ülkeye uçak ve gemilerle gelen insanları kapsadığı, kara yoluyla gelen ziyaretçileri kapsamadığı, dolayısıyla gerçek rakamın çok daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

ABD'deki yaklaşık 11 milyon yasa dışı göçmenin yüzde 40'ının ülkeye yasal yollarla gelerek vize süresini doldurmuş kişiler olduğu tahmin ediliyor.

Trump yönetimi, yasa dışı göçü engellemek üzere Meksika sınırına duvar örmeyi, Arizona'daki yaya geçitlerine yüz tanıma sistemleri yerleştirmeyi düşünürken, yasa dışı göçün önemli bir bölümü vize sürelerinin ihlallerinden kaynaklanıyor.

