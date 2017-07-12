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12 Temmuz 2017 Çarşamba 07:10

ABD'de Yetişkinlerin Yüzde 41'i "tacize" Uğruyor

ABD'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, internet ortamında yetişkinlerin yüzde 41'inin &#34;taciz&#34;e uğradığı ortaya çıktı.

ABD'de Yetişkinlerin Yüzde 41'i 'tacize' Uğruyor
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PEW ARAŞTIRMA ŞİRKETİ:  "ABD'DE İNTERNET ORTAMINDA YETİŞKİNLERİN YÜZDE 41'İ TACİZE UĞRUYOR"

"ERKEKLER DAHA FAZLA HEDEF OLURKEN, KADINLAR DAHA ÇOK CİNSEL TACİZE UĞRADI"

ABD'de yapılan bir araştırma sonucuna göre, internet ortamında yetişkinlerin yüzde 41'inin "taciz"e uğradığı ortaya çıktı.

Sosyal medya siteleri, sanal ortamdaki tacizleri azaltılmasına yönelik tüm çalışmalarına rağmen, ABD'de internet ortamındaki cinsel taciz oranlarının alarm verici noktada olduğu belirlendi.

Pew Araştırma firmasının 4 bin 248 yetişkin ile yaptığı anket sonucuna göre, katılımcıların yüzde 66'ı tanıdıkları birinin "taciz"e uğradığına şahit olduğunu aktardı. Ankete katılanların yüzde 18'i ise "çok ciddi derecede" tacize maruz kaldıklarını ifade etti.

Anket sonucuna göre, en yaygın taciz şekli "rencide edici isim takma" olarak gerçekleşirken, katılımcıların yüzde 41'i internet ortamında tacize uğradıklarını kaydetti. "Cinsel taciz", "fiziksel tehdit" ve "takip" de internet ortamında en çok görülen taciz şekilleri arasında sıralanıyor.

Pew'in 2014'te yaptığı bir önceki araştırma sonucuna göre, Amerikalıların yüzde 35'i internet ortamında "taciz"e uğradığını bildirmişti.

Bu arada, araştırmaya katılanların yüzde 79'u, sosyal medya sitelerinin "taciz"e karşı daha fazla mücadele etmeleri gerektiği düşüncesinde olduklarını aktardı.

KADINLAR DAHA ÇOK CİNSEL TACİZE UĞRUYOR

Ankette erkeklerin yüzde 44'ü "taciz"e uğradığını belirtirken, tacize uğradığını bildiren kadınların oranı yüzde 37 olarak gerçekleşti. Kadınların erkeklere göre daha fazla "cinsel taciz"e uğradıklarının ortaya çıkarıldığı ankette, kadınların yüzde 53'ü "cinsel taciz"e maruz kaldıklarını açıkladı.

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