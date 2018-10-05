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ABD'de “Yargıç Kavanaugh Protestosu”: 300'den Fazla Gözaltı

ABD'de “Yargıç Kavanaugh Protestosu”: 300'den Fazla Gözaltı

05 Ekim 2018 Cuma 08:12
ABD'de “Yargıç Kavanaugh Protestosu”: 300'den Fazla Gözaltı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme üyeliğine aday gösterdiği, hakkında cinsel taciz iddiaları ortaya atılan Yargıç Brett Kavanaugh'ı protesto eden çoğu kadın 300'den fazla kişi gözaltına alındı.
Başkent Washington'da Perşembe günü, çoğunluğu kadın binlerce kişi, Yargıç Kavanaugh'un şu anki görev yeri olan Temyiz Mahkemesi önünde toplanarak ABD Yüksek Mahkemesi'ne yürüdü. Protestocular Senato binasına da girerek "Kavanaugh gitmeli" sloganları attı.
Polis, senatör ofislerinin bulunduğu binada oturma eylemi yapan göstericilere müdahale etti. Aralarında komedyen Amy Schumer ve manken Emily Ratajkowski'nin de bulunduğu 302 göstericinin gözaltına alındığı açıklandı.
New York'un ünlü Times Meydanı'nda da protesto düzenlendi.
KAVANAUGH HAKKINDAKİ İDDİALAR NEYDİ?
ABD Başkanı Trump, Yüksek Mahkeme üyeliği için Yargıç Brett Kavanaugh'ı aday göstermesi sonrası, üç kadın geçmişte Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etmişti.
Önce Palo Alto Üniversitesi'nde Psikoloji Profesörü olan Christine Blasey Ford, 1982'de Kavanaugh'ın cinsel saldırısına uğradığını öne sürdü.
Ardından da Deborah Ramirez isimli bir kadın New Yorker dergisine konuşarak, Brett Kavanaugh'ın Yale Üniversitesi'nin yurdundaki bir parti sırasında, cinsel organını yüzüne bastırdığını iddia etti. Julie Swetnick adlı bir kadın da yine 1980'lerde Kavanaugh'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu savundu.
Profesör Ford Senato Adalet Komisyonu'nda verdiği ifadede, öğrencilikleri sırasında Kavanaugh'ın kendisine tecavüz etmeye çalıştığını söylemiş ve "Belki de kazayla beni öldürebilirdi" demişti.
Komisyonda ifade veren ve "Cinsel saldırı iddiaları hesaplı bir siyasi darbe" diyen Kavanaugh ise suçlamaları reddetti.
Ardından Federal Soruşturma Bürosu (FBI) iddialarla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma 5 gün sürdü. Cumhuriyetçiler FBI'ın soruşturma sonrası sunduğu raporda Kavanaugh'ın aklandığını belirtti.
Demokratlar ise soruşturmanın Beyaz Saray'ın engellemeleri nedeniyle yetersiz yapıldığını savunuyor.
ABD Başkanı Trump da önceki gün yaptığı bir mitingde Ford'un ifadesinde olayla ilgili hatırlamadığı detaylarla dalga geçmiş, Trump'ın bu tavrı bazı Cumhuriyetçi senatörlerin tepkisini çekmişti.
CUMHURİYETÇİLER NEDEN KAVANAUGH'A DESTEK VERİYOR?
Kavanaugh'ın adaylığının kabul edilmesi, ABD Yüksek Mahkemesi'ndeki dengenin muhafazakarlar lehine değişmesi anlamına geliyor.

Senatonun 51 Cumhuriyetçi, 49 Demokrat üyesi bulunuyor. Bu dengeye göre Cumhuriyetçiler 2 fire verirse, Kavanaugh seçilemeyek.

Ancak 'kararsız' Cumhuriyetçi senatörler FBI'ın raporu sonrası Kavanaugh'a destek vereceklerini açıkladı.

Yüksek Mahkeme'nin 9 üyesi bu görevi hayatları boyunca sürdürüyor ve ABD kamusal yaşamındaki birçok kritik konuda son sözü bu mahkeme söylüyor.
 

Son Güncelleme: 05.10.2018 11:17
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