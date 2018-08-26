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ABD'de yangın faciası: 6'sı çocuk 8 ölü

ABD’nin Chicaco kentinde bugün sabah erken saatlerde çıkan bir apartman yangınında en az altı çocuk ve iki yetişkin yaşamını yitirdi.

ABD'de yangın faciası: 6'sı çocuk 8 ölü

ABD’nin Chicaco kentinde bugün sabah erken saatlerde çıkan bir apartman yangınında en az altı çocuk ve iki yetişkin yaşamını yitirdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 22:13
ABD'de yangın faciası: 6'sı çocuk 8 ölü

ABD’nin Chicaco kentinde bugün sabah erken saatlerde çıkan bir apartman yangınında en az altı çocuk ve iki yetişkin yaşamını yitirdi.

Chicago Tribune’de yer alan habere göre, Pazar günü sabah saat 04:00 sularında Little Village bölgesinde üç katlı bir binada meydana gelen yangın farklı binalara da sıçradı.

İtfaiye görevlileri bir genç ve bi yetişkinin de ağır yaralı olarak hastaneye gönderildiğini ve yangın çıkan binada duman dedektörü olmadığını belirtti. Yangın saat 05:00 civarında söndürüldü.

Hayatını kaybeden çocukların isimleri açıklanmazken, İtfaiye teşkilatı sözcüsü tüm çocukların aynı haneden olduğunu söyledi.

Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

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