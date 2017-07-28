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28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Danışmanı Görevinden Alındı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster'ın, Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) Ortadoğu danışmanı olan Derek Harvey'nin görevine son verdiği bildirildi.

ABD'de Ulusal Güvenlik Konseyi Ortadoğu Danışmanı Görevinden Alındı
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BEYAZ SARAY ULUSAL GÜVENLİK DANIŞMANI MCMASTER, ULUSAL GÜVENLİK KONSEYİNDE ORTADOĞU DANIŞMANI OLAN HARVEY'NİN GÖREVİNE SON VERDİ

HARVEY'NİN GÖREVİNE NEDEN SON VERİLDİĞİ AÇIKLANMADI

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster'ın, Ulusal Güvenlik Konseyinde (NSC) Ortadoğu danışmanı olan Derek Harvey'nin görevine son verdiği bildirildi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Michael Anton, Harvey'nin konseydeki görevine son verilmesiyle ilgili olarak AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Anton açıklamasında, "General McMaster, bir ordu mensubu olarak Derek Harvey'nin ülkesine yaptığı cesur hizmetleri takdir etmektedir." ifadesini kullandı ancak alınan kararın gerekçesiyle ilgili konulara girmedi.

Açıklamada ayrıca, konseydeki görevine son verilen Harvey'nin Trump yönetimi içinde başka bir pozisyonda devam etmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

İran karşıtı görüşleriyle tanınan emekli albay Harvey, 14 Şubat 2017'de istifa eden eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn tarafından bu göreve getirilmişti. 2003 yılında Irak'ın işgalinin ardından bu ülkede albay olarak görev yapan Harvey, ABD ordusunda Irak'ta yaptıklarıyla biliniyor.

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