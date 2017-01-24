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24 Ocak 2017 Salı 06:09

ABD'de Trump'a İlk Dava Hazırlığı

ABD'de bir grup avukat, yeni Başkan Donald Trump aleyhinde &#34;yabancı ülke yönetimlerinden ödeme almak&#34; ve bu yolla &#34;Anayasayı ihlal etmekten&#34; dava açmaya hazırlanıyor.

ABD'de Trump'a İlk Dava Hazırlığı
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ABD'DE BİR GRUP AVUKAT, YENİ BAŞKAN TRUMP ALEYHİNDE "ANAYASAYI İHLAL ETMEKTEN" DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

AVUKATLAR, TRUMP'IN DÜNYA GENELİNDEKİ YATIRIMLARI ÜZERİNDEN, YABANCI ÜLKE YÖNETİMLERİNDEN ÖDEME ALDIĞINI İDDİA EDİYOR

 ABD'de bir grup avukat, yeni Başkan Donald Trump aleyhinde "yabancı ülke yönetimlerinden ödeme almak" ve bu yolla "Anayasayı ihlal etmekten" dava açmaya hazırlanıyor.

Cuma günü Kongrede yemin ederek görevine başlayan Başkan Trump, dünya genelindeki yatırımlarının görevine etki ettiği gerekçesiyle ülkedeki bazı hukukçuların hedefi oldu.

Washington Sorumluluk ve Etik Grubu (CREW) tarafından açılacağı belirtilen davada, ülke yöneticilerinin yabancı bir ülkeden kazanç sağlamasını yasaklayan ilgili federal yasaya atıf yapılacağı kaydedildi.

Buna göre, Trump'ın yabancı ülkelerdeki yatırımları üzerinden herhangi bir kazanç sağlayıcı işlem yapamayacağı, ancak uluslararası otelleri üzerinden bunun ihlal edildiği iddia ediliyor.

Trump, konuyla ilgili bir süre önce yaptığı açıklamada, yabancı hükümetlerden gelen otel gelirlerini ABD Hazinesine aktaracağını belirtmişti.

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