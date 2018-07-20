ABD'de Tekne Kazası: 11 Ölü!

ABD'nin Missouri eyaletinde turistleri taşıyan gezinti teknesinin TableRock Gölü'nde batması sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.

Stone Şerifi DogRader, yaptığı açıklamada, Branson şehri yakınındaki TableRock Gölü'nde dün gece meydana gelen kazada turistleri taşıyan teknenin rüzgarlı havada alabora olduğunu belirtti.

11 kişinin hayatını kaybettiği kazada, 7 kişi de yaralandı.

Kayıp 5 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

