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ABD'de Süpermarkette Rehine Olayı

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde büyükannesini silahla yaralayan bir adam polis takibinden kaçarken süpermarkette bulunan kişileri rehin aldı.

ABD'de Süpermarkette Rehine Olayı

ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde büyükannesini silahla yaralayan bir adam polis takibinden kaçarken süpermarkette bulunan kişileri rehin aldı.

22 Temmuz 2018 Pazar 11:26
ABD'de Süpermarkette Rehine Olayı


 ABD'nin California eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde büyükannesini silahla yaralayan bir adam polis takibinden kaçarken süpermarkette bulunan kişileri rehin aldı.
Los Angeles polisinden yapılan açıklamada, büyükannesi olduğu anlaşılan bir kadını silahla yaralayan ve onun yanındaki bir kadını da silahla rehin alan 28 yaşındaki bir adamın, daha sonra büyükannesine ait otomobille kaçmaya çalıştığı belirtildi.
Polis kovalamacası sırasında Silver Lake bölgesinde yol kenarındaki demire çarparak durmak zorunda kalan zanlının, arabadan çıkıp yakındaki süpermarkete girerek içerdekileri rehin aldığı ifade edilen açıklamada, saldırgan ile polis arasında çıkan silahlı çatışmada süpermarkette bulunan bir kadının yaşamını yitirdiği kaydedildi.
Açıklamada, süpermarkette 40 ila 50 kişi olduğu tahmin edilen müşteri ve çalışanı yaklaşık 2 saat rehin alan saldırgan sonunda kendini kelepçeleyerek güvenlik güçlerine teslim olduğu aktarıldı.
Süpermarketteki rehineler arasında bulunan 12 ila 81 yaşlarındaki 6 kişi, yaşanan arbede sırasında aldıkları ufak tefek yaralar nedeniyle hastaneye sevk edildi.
Vücudunda 7 kurşun yarası olduğu tespit edilen büyükannenin ise durumunun kritik olduğu belirtildi.
Süpermarkette hayatını kaybeden kadının saldırgan tarafından mı vurulduğu yoksa polis kurşunuyla mı öldürüldüğü otopsi sonunda anlaşılacak.
 

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Son Güncelleme: 22.07.2018 15:02
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