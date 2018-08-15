ABD'de Somalili Müslüman Kadın Aday Kongre Ön Seçimini Kazandı!

MİNNESOTA EYALETİ MİLLETVEKİLİ İLHAN ÖMER, DEMOKRAT PARTİ'NİN MİNNESOTA 5. KONGRE BÖLGESİ İÇİN YAPTIĞI ÖN SEÇİMİ KAZANDI. ÖMER, BÖYLECE TEMSİLCİLER MECLİSİ SEÇİMİNDE ADAY OLABİLECEK - ÖMER, KASIM AYINDA YAPILACAK SEÇİMDE BAŞARI KAZANMASI DURUMUNDA ABD'DE TEMSİLCİLER MECLİSİ'NE İLK SOMALİLİ VE MÜSLÜMAN KADIN OLARAK GİRECEK

ABD'de Somali kökenli eyalet milletvekili İlhan Ömer, mensubu olduğu Demokrat Parti'nin Minnesota eyaletinde yapılan Temsilciler Meclisi ön seçimini kazandı.

Ömer, Demokrat Parti'nin Minnesota 5. Kongre Bölgesi için yapılan ön seçimi kazanarak Kasım ayında yapılacak Kongre ara seçimlerinde Temsilciler Meclisi üyeliği için partinin adayı olacak.

Ömer, seçimde eski Eyalet Meclis Başkanı Anderson Kelliher gibi güçlü adaylar arasında ipi göğüsledi.

Seçim zaferinin ardından yaptığı açıklamada Ömer, "Bugün burada zaferimizi kutluyoruz, çünkü hemşehrilerimizi kampanyamıza dahil ettik ve kazandık. Kampanya kadromuz, gönüllülerimiz ve 5. Kongre bölgesinin seçmenleri bize her gün uyanıp daha adil ve eşitlikçi bir toplum için mücadele etme gücü verdi." ifadelerini kullandı.

Ömer'in güçlü bir liberal-demokrat seçmen tabanı olan bölgede seçimi kazanması bekleniyor. 36 yaşındaki genç siyasetçi, seçimi kazanması halinde ABD'de Temsilciler Meclisi'ne seçilen ilk Somalili Müslüman olacak.

2016 yılında Minnesota Eyaleti'nde Demokrat Çiftçi-İşçi Partisinin adayı olarak Eyalet Temsilciler Meclisine seçilen Ömer, ABD'de eyalet meclisine seçilen ilk Somalili Müslüman ve başörtülü kadın olmuştu.

Bu arada diğer bir genç Müslüman kadın aday, 41 yaşındaki Filistin asıllı Raşide Tlaib, geçen hafta Demokrat Parti'nin Michigan eyaletinde Senato adaylığı için yaptığı ön seçimde birinci sırayı almıştı.

Tlaib ve Ömer seçimlerde başarılı olmaları halinde ABD'de Kongre'ye seçilen ilk Müslüman kadın unvanını alacak.

