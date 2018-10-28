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ABD'de sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.. 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ABD'de sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.. 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

28 Ekim 2018 Pazar 08:35
ABD'de sinagoga silahlı saldırı düzenlendi.. 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

ABD'nin Pennsylvania eyaletinin Pittsburgh kentindeki bir sinagoga düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Pittsburgh Kamu Güvenliği Direktörü Wendell Hissrich saldırıda 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 4'ü polis 6 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Yetkililer, 46 yaşındaki ABD vatandaşı Robert Bowers olduğunu açıkladıkları silahlı saldırganının gözaltına alındığını ve hastaneye götürüldüğünü bildirdi.

ABD medyasında yer alan haberlerde saldırganın sabıkasının olmadığı ve saldırı esnasında ''Bütün Yahudiler ölmeli'' şeklinde bağırdığı iddia edildi.

Saldırıyı kınayan ve saldırgana idam cezası isteyen ABD Başkanı Donald Trump, Indianapolis'te yaptığı açıklamada, saldırıyla ilgili ''şeytani, inanılması güç, akılalmaz Yahudi karşıtlığı'' ifadesini kullandı.

6 Kasım'daki ara seçimler öncesi çiftçilere hitap eden Trump, konuşması sırasında bir rahip ve hahamı da sahneye davet ederek saldırıda hayatını kaybedenler için dua etmelerini istedi. 

Saldırının ardından New York'taki sinagoglara güvenlik güçleri konuşlandırıldı.

Her yıl silahlı saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ABD'de bireysel silahlanma ve silah yasası tartışmaları sık sık gündeme geliyor.  

 

Son Güncelleme: 28.10.2018 12:08
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