ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü 22 yaralı
ABD'de bir gazete binasına düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.
ABD'nin Maryland eyaletindeki Annapolis kentinde Capital Gazette binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bir saldırı gerçekleştir.
SALDIRGAN YAKALANDI
Meydana gelen saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 20'den fazla da yaralının olduğu açıklandı.
Gazeteye saldıran bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gazete binasındaki siviller tahliye edilmeye devam ediyor.