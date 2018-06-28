ABD'de silahlı saldırı: 4 ölü 22 yaralı

ABD'de bir gazete binasına düzenlenen saldırıda 4 kişi yaşamını yitirdi.

ABD'nin Maryland eyaletindeki Annapolis kentinde Capital Gazette binasına kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından bir saldırı gerçekleştir.



SALDIRGAN YAKALANDI



Meydana gelen saldırıda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, 20'den fazla da yaralının olduğu açıklandı.



Gazeteye saldıran bir kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Gazete binasındaki siviller tahliye edilmeye devam ediyor.