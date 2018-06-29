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ABD'de Silahlı Saldırı!

ABD'nin Maryland eyaletinde yerel bir gazeteye düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'de Silahlı Saldırı!

ABD'nin Maryland eyaletinde yerel bir gazeteye düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

29 Haziran 2018 Cuma 06:58
ABD'de Silahlı Saldırı!

ABD'nin Maryland eyaletinde yerel bir gazeteye düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

ABD'de başkent Washington'a 1 saatlik mesafede yer alan Annapolis kentinde "CapitalGazette" adlı yerel gazetede silahlı saldırı meydana geldi.

Soruşturmayı yürüten polis şefi William Krampf, saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu yönüyle saldırı, ABD tarihinde medyayı hedef alan en ölümcül saldırılardan biri olarak kayıtlara geçti.

Polis yetkilisi Steve Schuh da saldırgan olduğu düşünülen bir şüphelinin gözaltında olduğunu, bu kişinin sorgulandığını ve başka bir saldırgan olmadığını belirtti. Schuh, saldırı ile ilgili ihbarın alınmasından itibaren yaklaşık 1 dakika içinde güvenlik görevlilerinin bölgeye ulaşıp olaya müdahale ettiğini kaydetti.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Daha sonra Amerikan medyasına konuşan ve isimlerinin açıklanmasını istemeyen üç polis yetkilisi, şüphelinin 38 yaşındaki JarrodRamos olduğunu bildirdi.

Beyaz bir erkek olduğu bilgisi verilen saldırganın, olay yerindeki parmak izlerini temizlediği ancak yüz tanıma teknolojisini kullanan polisin bu sayede şüpheliyi yakaladığı bildirildi.

Ayrıca yetkililer, zanlının saldırıdan önce sosyal medya üzerinden gazeteye tehdit mesajı gönderdiğini, dolayısıyla bu olayın planlı bir saldırı olduğunu değerlendirdiklerini aktardı.

SALDIRGAN HABER ODASINA GİRMİŞ

Maryland Valisi LarryHogan'ın yaptığı ilk açıklamada ölü ve yaralı sayısı belirtilmemişti. Daha sonra basına açıklama yapan polis şefi William Krampf, ABD medyasında yer alan "en az 5 kişinin hayatını kaybettiği" bilgisini doğruladı.

Ayrıca yetkililer, gazetenin haber odasına giren şüphelinin, haber editörü de dahil olmak üzere çok sayıda gazete çalışanını hedef aldığını ifade etti.

Gazetede muhabir olarak çalışan PhilDavis, saldırıdan kısa bir süre sonra Twitter hesabından, "Bir saldırgan ofisimdeki birçok kişiye ateş açtı, bazıları öldü." paylaşımında bulundu. 

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Öte yandan Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıyla ilgili bilgi aldığını ve kurbanların yakınlarına üzüntülerini ilettiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Annapolis'teki silahlı saldırıyla ilgili bilgi aldım. Dualarım ve düşüncelerim kurbanlar ve onların aileleriyle. Olaya ilk müdahaleyi yapan yetkililere de teşekkür ediyorum." mesajını paylaştı.

Saldırıyla ilgili yerel polis ile Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) başlattığı soruşturma devam ediyor.

 

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Son Güncelleme: 29.06.2018 10:04
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