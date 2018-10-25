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ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

25 Ekim 2018 Perşembe 07:13
ABD'de silahlı saldırı: 2 ölü

KENTUCKY EYALETİNDEKİ BİR MARKETTE ATEŞ AÇAN SALDIRGAN, BU İŞ YERİNDEN ÇIKARKEN VURDUĞU İKİ KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

SALDIRGANIN GÖZALTINA ALINDIĞI AÇIKLANDI


ABD'nin Kentucky eyaletinde silahlı saldırı sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Jeffersontown Polis Şefi Sam Rogers, yaptığı açıklamada, bölgede bir markette silahlı saldırı olayının yaşandığını belirtti.

Rogers, saldırganın marketin içindeki bir kişiye doğru ateş ettiğini, ardından dışarı çıkarken karşısına çıkan bir kadını ve park alanındaki bir erkeği vurduğunu ifade etti.

Marketin içindeki kişinin olaydan yara almadan kurtulduğunu aktaran Rogers, diğer iki kişinin ise yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı.

Rogers, saldırganın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü duyurdu.

Son Güncelleme: 25.10.2018 10:47
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