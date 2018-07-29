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ABD'de Silahlı Saldırı! 10 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde gerçekleştirilen silahlı sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

ABD'de Silahlı Saldırı! 10 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde gerçekleştirilen silahlı sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

29 Temmuz 2018 Pazar 21:00
ABD'de Silahlı Saldırı! 10 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

ABD'de Silahlı Saldırı! 10 Kişi Öldü, 7 Kişi Yaralandı

ABD'nin Louisiana eyaletinin New Orleans kentinde gerçekleştirilen silahlı sonucu 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Saldırganları yakalamak için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı

ABDnin Louisiana eyaletinin New odeans kentinde Güney Claiborne Bulvarı üzerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle silahlı kişiler tarafından en az 10 kişinin öldürüldüğü 7 kişinin de yaralandığını açıklandı.

OPERASYON BAŞLATILDI

New Orleans Polis Departmanı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, silahlı kişileri tespit etmek ve yakalamak için operasyon başlatıldığını duyurdu.

YARALILAR BÖLGEDE HASTANELERE GÖTÜRÜLDÜ

Şehir polis sözcüsü Aaron Looney, New Orleans'taki saldırıda yaralananların Üniversite Tıp Merkezine ve bölgedeki çeşitli hastanelere götürüldüğünü duyurdu.

Olay yerinden ilk görüntüler;

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