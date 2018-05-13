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ABD'de “Silah Paylaşım Programı“ Standı Açıldı!

ABD’nin suç başkenti Chicago’da silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla maket silahların yer aldığı “Silah Paylaşım Programı” standı açıldı. 

ABD'de “Silah Paylaşım Programı“ Standı Açıldı!

ABD’nin suç başkenti Chicago’da silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla maket silahların yer aldığı “Silah Paylaşım Programı” standı açıldı. 

13 Mayıs 2018 Pazar 07:21
ABD'de “Silah Paylaşım Programı“ Standı Açıldı!

ABD’nin suç başkenti Chicago’da silahlanmaya dikkat çekmek amacıyla maket silahların yer aldığı “Silah Paylaşım Programı” standı açıldı. 


Daley Plaza Meydanı’nda açılan stant kentteki yaygın şekilde kullanımı devam eden “Bisiklet Paylaşım Programı” istasyonları şeklinde dizayn edildi. Ülkedeki birçok toplu cinayette kullanılan 10 adet AR-15 tipi otomatik tüfek maketinin yer aldığı stant, Amerikalıların yanı sıra kenti gezmeye gelen turistlerin de ilgisini çekti. 


Chicago merkezli reklam ajansı The Escape Pod ve silah güvenliği örgütü Brady Center to Prevent Gun Violence’ın organize ettiği çalışma ile "ABD’de silah sahibi olmak ile bisiklet kiralamanın aynı zorluğa sahip olduğu" mesajını verildi.


Standa konulan panoda ayrıca, ABD’nin en katı silah kanununa sahip Illinois eyaletindeki Chicago’daki suçların yaklaşık yüzde 60’ının çevre eyaletlerden sağlanan silahlarla gerçekleştirildiği belirtildi.


 

Son Güncelleme: 13.05.2018 14:16
Anahtar Kelimeler:
ABDSilahPaylaşımSTANDI
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