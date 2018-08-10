ABD'de sarhoş sürücüden ırkçı talep: Ben beyazım serbest bırakın

ABD'nin Güney Carolina eyaletinde sarhoş araç kullanırken yakalanan bir kadın sürücü, "Ben temiz 'safkan beyaz' bir kızım" diyerek, serbest bırakılmayı talep etti.

ABD'de yükselişe geçen ırkçılığın bir örneği, ABD'nin Güney Carolina eyaletinde Bluffton'da kendini gösterdi. Polisin dur uyarısına uymayan 32 yaşındaki Lauren Cutshaw adlı kadın sürücü gözaltına alındığı esnada ''Ben temiz, safkan beyaz bir kızım'' diyerek, polis memurunun kendisini serbest bırakması gerektiğini söyledi.

Kendisi de beyaz olan polis memurunun "Neden böyle bir şey yapmalıyım?" sorusuna ise Cutshaw "Sen bir polissin, bunun ne anlama geldiğini bilmelisin" cevabını verdi.

Irkçı ifadeler tutanakta yer aldı

Lauren Cutshaw polis memurlarına hayatı boyunca iyi notlar aldığını, amigo kızlık yaptığını, "itibarlı bir üniversiteden" mezun olduğunu ve erkek arkadaşının da polis olduğunu söyledi.

Polis memuru tutanağında "Gözaltına alınmamayı meşru kılmak için bu tür şeyler söylemek benim deneyimlerime göre sıra dışı bir şey ve bunun zanlının yüksek alkol seviyesini gösterdiğine inanıyorum" ifadelerine yer verildi.

Aracında esrar ve esrar içmekte kullanılan malzemeler de bulunan Cutshaw'un kanındaki alkol oranının yüzde 0,18 olduğu saptandı. Eyaletteki yasal alkol sınırı ise yüzde 0,08.