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ABD'de Raydan Çıkan Trenden 871 Ton Ham Petrol Nehre Aktı!

ABD'nin Iowa eyaletinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 871 ton ham petrolün nehre aktığı bildirildi.

ABD'de Raydan Çıkan Trenden 871 Ton Ham Petrol Nehre Aktı!

ABD'nin Iowa eyaletinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 871 ton ham petrolün nehre aktığı bildirildi.

24 Haziran 2018 Pazar 12:12
ABD'de Raydan Çıkan Trenden 871 Ton Ham Petrol Nehre Aktı!

ABD'nin Iowa eyaletinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 871 ton ham petrolün nehre aktığı bildirildi.

BNSF Demiryolu Şirketi Sözcüsü Andy Williams, yaptığı açıklamada, Iowa'nın Doon kentinde ham petrol taşıyan yük treninin raydan çıktığını ve çok sayıda vagonun devrildiğini belirterek yaklaşık 871 ton ham petrolün aşırı yağışlar nedeniyle taşan Little Rock Nehri'ne döküldüğünü belirtti.

Nehrin ham petrolden arındırılması için çalışmaların başlatıldığını kaydeden Williams, şu an için çevresel bir felaket durumunun bulunmadığını söyledi.

Yetkililer, trenin, Little Rock Nehri'nin şiddetli yağışlar nedeniyle taşması nedeniyle raydan çıkmış olabileceğini belirtti.

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Son Güncelleme: 24.06.2018 15:34
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