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ABD'de Ramazan Bayramı coşkusu

ABD'nin en büyük camilerinden birini bünyesinde barındıran Amerika Diyanet Merkezi (DCA), 3 binden fazla Müslümanı Ramazan Bayram namazında bir araya getirdi.

ABD'de Ramazan Bayramı coşkusu

ABD'nin en büyük camilerinden birini bünyesinde barındıran Amerika Diyanet Merkezi (DCA), 3 binden fazla Müslümanı Ramazan Bayram namazında bir araya getirdi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 07:33
ABD'de Ramazan Bayramı coşkusu

ABD'nin en büyük camilerinden birini bünyesinde barındıran Amerika Diyanet Merkezi (DCA), 3 binden fazla Müslümanı Ramazan Bayram namazında bir araya getirdi.

ABD'nin başkenti Washington'a yarım saatlik mesafedeki Maryland eyaletinde yer alan DCA'da binlerce Müslüman bayram namazında buluştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren DCA'ya gelmeye başlayan Müslümanlar, hep birlikte bayram namazı kıldı.

Caminin içi ve avlusu tamamen dolduğu için bahçede de yüzlerce kişi namaza iştirak etti. Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak ayrı ayrı okunan bayram hutbesinin ardından cemaat, hep birlikte edilen duaya amin dedi.

Bayram namazının ardından merkezin bahçesinde cemaate kahvaltı ikram edilirken, çocuklar da oyun alanlarına büyük ilgi gösterdi.

"BURASI BÜYÜK BİR NİMET"

Namazın ardından AA muhabirine değerlendirme yapan DCA Başkanı Fatih Kanca, binlerce Müslümanın bayramda bir araya gelmesinden büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.

Kanca, "Burası büyük bir nimet. Ramazan ayımız da çok bereketli geçmişti. Ramazan boyunca toplam 20-25 bin civarında kardeşimizle birlikte iftar yaptık. Türk Hava Yolları ve Do&Co işbirliğinde nefis Türk yemekleri konuklarımıza ikram edildi. Vesile olan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kanca, "Buraya gelen her Müslüman kardeşimiz başımızın tacı, gönlümüzün ilacıdır. Gönül ister ki tüm İslam alemi bayramın tüm güzelliklerini tatsın." ifadesini kullandı.

"TÜRK HALKINA VE HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

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ABD'de yaşayan Bosna-Hersek asıllı ABD vatandaşı Zejto Rastoder da DCA gibi bir yerde bayram namazı kılabildikleri için çok mutlu olduklarını kaydetti.

Rastoder, "Burayı çok seviyoruz. Kızımın da düğünü burada oldu. Tüm Türk halkına ve hükümetine teşekkür ediyoruz. Herkesin bayramını tebrik ediyorum." dedi.

Washington'da basın mensubu olarak görev yapan Erkan Tarhan ise ilk kez ABD'de bir bayrama tanıklık ettiğini ve gördüğü atmosferden fazlasıyla etkilendiğini anlattı.

"BAYRAM HAVASINI YURT DIŞINDA DA YAŞIYORUZ"

Maryland eyaletinde yaşayan İbrahim Ergen de DCA'da bulunduğu her zaman kendilerini Türkiye'de gibi hissettiğini vurgulayarak, "Bayram havasını yurt dışında da yaşıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

15 yıldır ABD'de yaşayan Koray Sefin ise "Burası olmadan önce bayramları böyle hissedemiyorduk. Burada kendimizi Türkiye'de gibi hissediyoruz." şeklinde konuştu.

NEW YORK'TA BAYRAM NAMAZI

Öte yandan ABD'de Türklerin en yoğun yaşadığı yer olan New York bölgesinde de Türkler ve Amerikalı Müslümanlar yoğun şekilde bayram namazına iştirak etti.

New Jersey eyaletinin Peterson kentindeki Diyanet Vakfı Mevlana Camisi ile New York yakınlarındaki Brooklyn Eyüp Sultan Camisi'nde kılınan bayram namazına binlerce kişi katıldı.

Namazın ardından yapılan bayramlaşma sonrasında cemaat cami bahçesinde kahvaltı yaptı.

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Son Güncelleme: 16.06.2018 11:36
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