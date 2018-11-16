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ABD'de petrol üretiminde yeni rekor

ABD'de petrol üretiminde yeni rekor

16 Kasım 2018 Cuma 08:31
ABD'de petrol üretiminde yeni rekor

ABD'DE GÜNLÜK HAM PETROL ÜRETİMİNDE GEÇEN HAFTA 11,7 MİLYON VARİLLE YENİ BİR REKOR KIRILDI

ÜLKEDE TİCARİ HAM PETROL STOKLARI GEÇEN HAFTA BİR ÖNCEKİ HAFTAYA GÖRE 10,3 MİLYON VARİL ARTIŞLA 442,1 MİLYON VARİLE YÜKSELDİ

ABD'de günlük ham petrol üretiminde geçen hafta 11,7 milyon varille yeni bir rekor kırıldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkede ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 111 bin varil arttı.

Bu dönemde günlük ortalama ham petrol üretimi Alaska eyaletinde 11 bin varil, diğer eyaletlerde ise 100 bin varil yükseldi.

Böylece, 27 Ekim-2 Kasım haftasında petrol üretiminde 11,6 milyon varille ABD tarihindeki en yüksek üretim seviyesine ulaşılırken, geçen hafta günlük üretim 11,7 milyon varile ulaştı ve yeni bir rekor kırıldı.

Ayrıca, söz konusu dönemde Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi konumuna gelen ABD'de, ham petrol üretimi son 44 haftada 36 kere artış kaydedilmiş oldu. 

EIA'nın "Kasım 2018 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 10,9 milyon varil, gelecek yıl ise 12,1 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

HAM PETROL STOKLARI ARTTI

EIA, ABD'deki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 10,3 milyon varil (yüzde 2,4) artışla 442,1 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 3,2 milyon varil artacağı yönündeydi. Ham petrol stokları bir önceki hafta 5,8 milyon varil artmıştı. 

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1,4 milyon varil (yüzde 0,2) azalışla 653,3 milyon varile geriledi.

ABD'nin benzin stokları da geçen hafta 1,4 milyon varil (yüzde 0,6) azalışla 226,6 milyon varile düştü. Benzin stoklarına yönelik piyasa beklentisi 1,5 milyon varil düşüş olması yönündeydi.

PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının açıklanmasının ardından, küresel piyasada ham petrol fiyatlarında düşüş görüldü.

Ülkenin ham petrol üretimi ve stoklarındaki artış nedeniyle, dün TSİ 19.00'da uluslararası en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 düşüşle 66,48 dolara, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,4 azalışla 56,50 dolara geriledi. 

Bugün ise Brent türü petrolün varili 66,69 dolardan, WTI tipi petrolün varili ise 56,44 dolardan güne başladı. 
 

Son Güncelleme: 16.11.2018 12:09
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