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ABD'de petrol sondaj kulesi 869'a yükseldi

ABD'de petrol sondaj kulesi 869'a yükseldi

11 Ağustos 2018 Cumartesi 07:53
ABD'de petrol sondaj kulesi 869'a yükseldi

ABD'nin petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta arttı.

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 4-10 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 10 adet arttığını gösterdi.

Böylelikle geçen hafta 859 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 869'a yükseldi.

Ayrıca, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki yükseliş, mayıs ayından bu yana en yüksek haftalık artış oldu.

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Son Güncelleme: 11.08.2018 12:43
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