ABD'de Okul Bahçesinde Silahlı Saldırı... 1 Ölü

LAS VEGAS'TA BİR LİSENİN BAHÇESİNDE YAŞANAN SALDIRIDA İLK BELİRLEMELERE GÖRE BİR KİŞİ ÖLDÜ



ABD'nin Las Vegas kentinde lise yerleşkesinde yaşanan silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, Las Vegas'ın kuzeyindeki bir lisenin bahçesinde silahlı saldırı yapıldı.

Las Vegas Emniyet Sözcüsü Eric Leavitt, konuya ilişkin açıklamasında, ilk belirlemelere göre olayda bir erkeğin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Polis çevredekilere olay yerine yaklaşmama uyarısı yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

