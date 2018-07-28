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ABD'de Motoru Arıza Yapan Uçak Otoyolun Ortasına İniş Yaptı

ABD'nin Şikago eyaletinde tek motorlu bir eğitim uçağı havada yaşadığı mekanik arıza nedeniyle otoyola zorunlu iniş gerçekleştirdi.

ABD'de Motoru Arıza Yapan Uçak Otoyolun Ortasına İniş Yaptı

ABD'nin Şikago eyaletinde tek motorlu bir eğitim uçağı havada yaşadığı mekanik arıza nedeniyle otoyola zorunlu iniş gerçekleştirdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 21:27
ABD'de Motoru Arıza Yapan Uçak Otoyolun Ortasına İniş Yaptı

ABD'de Motoru Arıza Yapan Uçak Otoyolun Ortasına İniş Yaptı

ABD'nin Şikago eyaletinde tek motorlu bir eğitim uçağı havada yaşadığı mekanik arıza nedeniyle otoyola zorunlu iniş gerçekleştirdi.

ABD'nin Şikago eyaletinde tek motorlu bir eğitim uçağı havada yaşadığı mekanik arıza nedeniyle otoyola zorunlu iniş gerçekleştirdi.

PİLOT, MOTORU ARIZA YAPAN UÇAĞI YOLA İNDİRDİ

Kalkıştan sonra motorunda mekanik bir arıza nedeniyle güç kaybetmeye başlayan uçağı, pilot güvenli bir şekilde eyaletler arası yola indirmeyi başardı.

EKİPLER UÇAĞI GÜVENLİ BİR BÖLGEYE ÇEKTİ

Otoyola zorunlu iniş yapan uçakta hafif çaplı hasar oluşurken, kimsenin yaralanmadığı açıklandı.Polsi ve itfaiye ekipleri tarafından uçağın güvenli bir yere çekildiği belirtildi.

ŞANS ESERİ YARALANMA OLMADI

Şikago eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, uçağın pilotunun otoyola başarılı bir iniş yaptığını ve şans eseri hiç bir yaralanma vakasının yaşanmadığını duyurdu. Öte yandan, yetkililer, olay hakkında soruşturma başlatıldığını açıklandı.

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