ABD'de lisede silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
ABD’nin Teksas Eyaleti’nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesine düzenlen silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD'nin Teksas Eyaleti'nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesine düzenlen silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Trumpmesajında, “Teksas'ta okul saldırısı. İlk gelen bilgilere pek iyi görünmüyor. Tanrı hepsini korusun” ifadelerini kullandı.