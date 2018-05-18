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ABD'de lisede silahlı saldırı!

ABD’nin Teksas Eyaleti’nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesine düzenlen silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de lisede silahlı saldırı!

ABD’nin Teksas Eyaleti’nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesine düzenlen silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

18 Mayıs 2018 Cuma 18:47
ABD'de lisede silahlı saldırı!

ABD'de lisede silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var

ABD’nin Teksas Eyaleti’nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesine düzenlen silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin Teksas Eyaleti'nin Galveston bölgesinde bulunan Santa Fe Lisesine düzenlen silahlı saldırıda en az 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

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TRUMP: PEK İYİ GÖRÜNMÜYOR

ABD Başkanı Donald Trump olayla ilgili sosyal medya hesabından mesaj paylaştı. Trumpmesajında, “Teksas'ta okul saldırısı. İlk gelen bilgilere pek iyi görünmüyor. Tanrı hepsini korusun” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
ABDOkulSilahlıSaldırı
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