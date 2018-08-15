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ABD'de Katolik rahipler binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmuş

ABD'de Katolik rahipler binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmuş

15 Ağustos 2018 Çarşamba 06:27
ABD'de Katolik rahipler binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmuş

PENNSYLVANİA'DA ROMA KATOLİK KİLİSİNE AİT YÜZLERCE RAHİP BİNDEN FAZLA ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMAKLA SUÇLANDI
 

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yüzlerce Katolik rahip, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.
ABD medyasında yer alan habere göre, Pennsylvania Başsavcısı Josh Shapiro, iki yıllık bir soruşturmanın ardından çocuklara yönelik cinsel istismarların, Pennsylvania ve Vatikan'daki kıdemli kilise yetkililerince ''sistematik'' bir şekilde örtbas edildiği sonucuna ulaştıklarını söyledi. 
Tahkikat jürisi ise 300'den fazla rahibin 1950'lerin ortalarından beri çocukları istismar ettiğini belirterek, Roma Katolik kilisesine ait yüzlerce rahibi binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçladı.
 Jüri, raporunda bazı kayıtların kaybolduğu ve cinsel istismar kurbanı bazı çocuklar ise konuşmaktan korktuğu için tacize uğrayanların sayısının çok daha yüksek olduğuna inandığını kaydetti. 
Kurbanlarının çoğunun erkek çocukları olduğuna dikkati çeken jüri, tecavüze kadar uzan her türlü cinsel taciz olayına rastlandığını ifade etti.
 

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Son Güncelleme: 15.08.2018 09:51
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