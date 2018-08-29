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ABD'de Katolik piskopos milyon dolarlık konutu redetti

ABD'de Katolik piskopos milyon dolarlık konutu redetti

29 Ağustos 2018 Çarşamba 07:11
ABD'de Katolik piskopos milyon dolarlık konutu redetti

SAN JOSE PİSKOPOSU PATRİCK J. MCGRATH KİLİSENİN EMEKLİLİK YILLARINDA YAŞAMASI İÇİN SATIN ALDIĞI 2,3 MİLYON DOLAR DEĞERİNDEKİ EVİ KULLANMAYACAĞINI AÇIKLADI

ABD'de bir Katolik piskopos, Kilise'nin kendisine emeklilik konutu olarak hibe ettiği Silicon Vadisi'ndeki 2,3 milyon dolarlık malikaneyi geri çevirdi.
San JoseMercury News gazetesinde yer alan habere göre, San Jose Piskoposu Patrick J. McGrath, Kilise'nin, dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinin merkezlerinin bulunduğu şehirde emeklilik yıllarında yaşaması için satın aldığı 2,3 milyon dolar değerindeki evi kullanmayacağını açıkladı.
Rahip McGrath, kararını verirken bölgedeki konut sıkıntısı, giderek artan konut fiyatları ve kiraların çalışan aileler üzerindeki etkisini göz önüne aldığını belirtti.
McGrath, emekliliğini kilise bölgesindeki kasabalardan birindeki papaz lojmanında geçirmeye karar verdiğini bildirdi.
Kilisenin McGrath için alınan konutu satışa çıkaracağı kaydedildi.
San Jose şehri, eBay, Adobe, PayPal, Samsung, Acer, and Western Digital gibi global teknoloji ve internet şirketlerinin merkezlerine ev sahipliği yapıyor. Bölgede artan istihdamı karşılayacak yeni konut arzı olmadığından konut fiyatları ve kiralar giderek artıyor.
 

Son Güncelleme: 29.08.2018 10:44
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