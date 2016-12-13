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13 Aralık 2016 Salı 09:26

ABD'de Kadınlardan Trump Karşıtı Gösteriler

ABD genelinde kadınlar, haftanın ilk günü işe gitmeyip seçilmiş Başkan Donald Trump'ı protesto etti. Seçmenler Kurulu delegelerine çağrıda bulunan kadınlar, Trump'ı başkan seçmemelerini istedi.

ABD'de Kadınlardan Trump Karşıtı Gösteriler
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ÜLKENİN BÜYÜK KENTLERİNDE YAŞAYAN KADINLAR, BİR GÜNLÜK İŞ BIRAKMA EYLEMİ YAPARAK "KADIN NEFRETİ VE YABANCI DÜŞMANLIĞI" GEREKÇESİYLE TRUMP'I PROTESTO ETTİ

EYLEM YAPAN KADINLAR, SEÇMENLER KURULUNA TRUMP'I BAŞKANLIĞA SEÇMEMELERİ ÇAĞRISINDA BULUNDU

 ABD genelinde kadınlar, haftanın ilk günü işe gitmeyip seçilmiş Başkan Donald Trump'ı protesto etti. Seçmenler Kurulu delegelerine çağrıda bulunan kadınlar, Trump'ı başkan seçmemelerini istedi.

Trump'ın "kadın nefreti ve yabancı düşmanlığı" gerekçesiyle New York, Los Angeles, Boston, Houston, Seattle, Portland, San Francisco, Denver ve Columbus gibi ülkenin önde gelen kentlerinde eylemler yapıldı.

New York'taki protestoda Columbus Circle'da toplanan kadınlar, Trump International Oteli ve Tower'ın önünden 5. Cadde'deki Trump Tower'ın bir sokak yakınına kadar yürüdü.

Ann Massaro (68) ve üniversite öğrencisi Isabella Gutierrez tarafından organize edilen New York'taki gösteri, ünlü oyun yazarı Eve Ensler'in konuşmasıyla başladı. Ensler gösteri için yazdığı metni okurken protestocular, "Benim vücudum, benim seçimim", "Benim başkanım değil" ve "Vergini öde" sloganları attı.

Ensler konuşmasında, Trump'ın Adalet Bakanlığına "ırkçı" birisini seçtiğini ve şu ana kadar açıkladığı kabine üyelerinin tamamının görevlere uygun kişiler olmadığını iddia etti.

ABD'nin 45. başkanını belirleyecek, 8 Kasım'daki seçimde oluşturulan 538 delegeli Seçmenler Kuruluna çağrıda bulunan Ensler, Trump'ı başkanlığa getirmemelerini istedi.

Gutierrez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Latin kökenli bir kadın olarak korktuğunu ve üzgün olduğunu belirterek, "Seçmenler Kurulunun Trump'ı başkan olarak seçmesine karşıyım." dedi.

Kadınların New York'taki Trump karşıtı gösterisi akşama kadar sürdü. Trump destekçisi küçük bir grubun protestocuların yanına gelmesiyle kısa süreli tartışma yaşanan gösteri, geniş güvenlik önlemleri altında olaysız sona erdi.

Donald Trump 58. başkanlık seçimlerinde 306 delege çıkarırken, başkan seçilebilmek için gerekli 270 sayısını aşmıştı. Demokrat Partinin adayı eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ise 232 delegede kalmıştı.

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ABDTrump Karşıtı Gösteriler
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