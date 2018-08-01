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ABD'de kadınlar Trump yönetimini protesto etti

New York'ta toplanan kadınlar ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kadınlar ve göçmenlerle ilgili politikalarını protesto etti.

ABD'de kadınlar Trump yönetimini protesto etti

New York'ta toplanan kadınlar ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kadınlar ve göçmenlerle ilgili politikalarını protesto etti.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 12:12
ABD'de kadınlar Trump yönetimini protesto etti

ABD'de kadınlar Trump yönetimini protesto etti

New York'ta toplanan kadınlar ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'in kadınlar ve göçmenlerle ilgili politikalarını protesto etti.

ABDde kadınlar Trump yönetimini protesto etti

ABD New York'ta kadınlar, ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence'i protesto için toplandı.

Kırmızı pelerin ve yüzlerini örten beyaz bone giyinmiş yaklaşık 25 kadın, başları öne eğik ve sessiz bir şekilde, Pence ve ABD İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'in siber güvenlik konusunda bir toplantıya katıldıkları binaya doğru yürüdü.

Protestocu kadınlar, özgürlüklerinin kısıtlanmasına dikkat çekmek için, Margaret Atwood'un 1985 yılında yayımlanan distopik romanı "Damızlık kızın öyküsü"nden (The Handmaid's Tale) uyarlanan televizyon dizisindeki kız gibi giyindiler.

Romanda kadınlar, ikinci sınıf vatandaşlar olarak görülüyor. Okumaları ve paralarını kontrol etmeleri yasak.

Protestoculardan Marion Marino, "Bu yönetimin, uzun yıllar önce kazandığımız tüm özgürlüklerimizi kısıtladığını güçlü bir şekilde hissediyorum. Trump başkanlığa gelmeden önce sahip olduğumuz özgürlüklerden geri dönmeyeceğimizden emin olana kadar her şeyi yapacağım" dedi.

Göstericiler aynı zamanda Trump yönetiminin göçmen politikasını da protesto ediyor. Protestocu kadınlardan biri elinde "Çaldığın çocukları geri ver" yazan bir pankart taşıyor.

"Hayır! Trump/Pence yönetimi gitmek zorunda"

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