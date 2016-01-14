ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi Yükseldi

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 284 binle beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, 9 Ocak‘la sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 7 bin artarak 284 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 275 bin düzeyindeydi.

Bu arada, bir önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı revize edilmeyerek, 277 binde sabit bırakıldı.

Veriler, ayrıca son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin artarak 278 bin 750'ye yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvuruları ise önceki haftaya göre 29 bin artarak 2 milyon 263 bine ulaştı.