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ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi Yükseldi

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 284 binle beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi Yükseldi

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 284 binle beklentinin üstünde gerçekleşti.

14 Ocak 2016 Perşembe 15:22
ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi Yükseldi
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 ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 284 binle beklentinin üstünde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı’nın verilerine göre, 9 Ocak‘la sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı bir önceki haftaya kıyasla 7 bin artarak 284 bin oldu. Başvurulara yönelik piyasa beklentisi 275 bin düzeyindeydi.

Bu arada, bir önceki haftaya ilişkin başvuru sayısı revize edilmeyerek, 277 binde sabit bırakıldı.

Veriler, ayrıca son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 3 bin artarak 278 bin 750'ye  yükseldiğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvuruları ise önceki haftaya göre 29 bin artarak 2 milyon 263 bine ulaştı.

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