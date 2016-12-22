Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Aralık 2016 Perşembe 16:11

ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi 6 Ayın Zirvesinde

ABD'de İşsizlik Maaşı Talebi 6 Ayın Zirvesinde
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞINA İLK KEZ GEÇEN HAFTA BAŞVURANLARIN SAYISI 275 BİNE ÇIKARAK HAZİRANDAN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYESİNİ KAYDETTİ

ABD'de işsizlik maaşına ilk kez geçen hafta başvuranların sayısı 275 bine çıkarak son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre, 17 Aralık ile sona eren haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 275 bin oldu. Böylece haziranın ikinci haftasından bu yana en yüksek seviyesini gören başvurulara yönelik piyasa beklentisi 257 bin düzeyindeydi.

Geçen hafta itibarıyla son 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise 6 bin kişilik artışla 263 bin 750’ye yükseldi. Öte yandan, süregelen işsizlik başvuruları önceki haftaya göre 15 bin kişi artarak 2 milyon 36 bine çıktı. Söz konusu veriye ilişkin beklenti 2 milyon 10 bin seviyesindeydi.

Bu arada, 10 Aralık ile biten bir önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvuruları revize edilmeyerek 254 binde bırakıldı.

Açıklamada ayrıca, işsizlik maaşı başvurularının son 94 haftadır eşik olarak kabul edilen 300 bin seviyesinin altında kalarak, 1970'ten bu yana en iyi performansını gösterdiği kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Libya'da Savaş Uçağı Düştü Libya'da Savaş Uçağı Düştü
Almanya'da Noel Pazarına Tır İle Saldırı Yapılması Almanya'da Noel Pazarına Tır İle Saldırı Yapılması
Musul'daki İntihar Saldırısı Musul'daki İntihar Saldırısı
Afganistan'da Milletvekilinin Evine Düzenlenen Saldırı Afganistan'da Milletvekilinin Evine Düzenlenen Saldırı
Fransa'dan Lübnan'a Destek Fransa'dan Lübnan'a Destek
Kadınlar Kalp Krizi Geçirdiklerinin Farkına Varmıyor Kadınlar Kalp Krizi Geçirdiklerinin Farkına Varmıyor
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Libya'da Savaş Uçağı Düştü
Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusunda bir savaş uçağının düştüğü, pilot ve yardımcısının...

Haberi Oku