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18 Temmuz 2017 Salı 09:41

ABD'de İslamofobik Olaylarda Büyük Artış

ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), bu yılın nisan-haziran aylarında geçen senenin aynı dönemine göre Müslüman karşıtı olayların yüzde 91 arttığını açıkladı.

ABD'de İslamofobik Olaylarda Büyük Artış
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AMERİKAN-İSLAM İLİŞKİLERİ KONSEYİ: "2017'NİN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE MÜSLÜMAN KARŞITI OLAYLAR 2016'NIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE YÜZDE 91 ARTTI" 

New York, 18 Temmuz 17 : ABD'deki en büyük Müslüman sivil haklar kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), bu yılın nisan-haziran aylarında geçen senenin aynı dönemine göre Müslüman karşıtı olayların yüzde 91 arttığını açıkladı.

CAIR, 2017'nin ikinci çeyreğini kapsayan nisan-haziran aylarına ait İslamofobik olaylarla ilgili son güncellemesini yayınladı.

Buna göre, "2016 yılının aynı dönemine göre 2017'nin ikinci çeyreğinde Müslüman karşıtı olayların yüzde 91 arttığı" ortaya çıktı. 2017'nin ocak-haziran aylarındaki artış ise yine geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 24 oldu.

CAIR'ın bu konudaki belgeleme sistemini başlattığı 2013'ten bu yana İslamofobideki artışın en çok olduğu yıl, henüz yarısı tamamlanmasına rağmen 2017 olarak kayıtlara geçti.

“MÜSLÜMANLAR EN ÇOK TACİZE MARUZ KALDI"

Konseyin belgelediği Müslüman karşıtı olaylar arasında en fazla dikkati çekenin şiddet veya tehdit içermeyen taciz olduğu kaydedildi. İkinci en yaygın İslamofobik olay ise kişiye veya mülke zarar verme şeklindeki nefret suçları olarak rapor edildi.

CAIR'ınİslamofobiyi İzleme ve Mücadele Dairesi Başkanlığı Koordinatörü ZainabArain, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu artışta ABD Başkanı Donald Trump'ın başkanlık seçim kampanyası ile Trump yönetiminin Amerikan Müslümanları ve diğer azınlık gruplarını hedef almasının payının büyük olduğunu öne sürdü. 

(AA/AK/ÖK)

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